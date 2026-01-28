Двадцать восьмой день января примечателен многими важными историческими событиями. Народный праздник сегодня в Украине советует позаботиться о домовом и запрещает обижать животных. А на планете сегодня чествуют важность конфиденциальности.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Украинский святой Ефрем Печерский и преподобный Ефрем Сирин вспоминаются сегодня в христианстве по современному стилю. Второй святой известен тем, что раскаялся в плохих поступках и посвятил жизнь Богу. Поэтому ему также молятся те, кто хочет признаться в содеянном.
В старом стиле праздник 28 января является днем памяти преподобного Павла Фивейского, которому молятся об избавлении от болезней и пагубных привычек.
Какой сегодня праздник в мире
В сегодняшнюю дату на планете проводится Международный день защиты данных, посвященный важности конфиденциальности. В честь него проводятся различные тренинги и мастер-классы по безопасному поведению в интернете.
Остальные всемирные праздники сегодня - это День конструктора Lego, День открытия Антарктиды, День изобретения дизельного двигателя и День делового общения.
Какой сегодня праздник в Украине
Хотя официально сегодня праздник не отмечается, дата 28 января связана с несколькими важными отечественными событиями. В 1920 году основан Национальный академический драматический театр им. Франко. В 1992 году сине-желтый стяг утвержден официальным флагом независимой Украины, а в 2010 году воины УПА признаны борцами за украинскую свободу.
Какой сегодня праздник в народе
В далекие времена крестьяне использовали приметы, чтобы предсказать погоду. О 28 января есть такие поговорки:
- облака очень быстро плывут - к смене погоды;
- ночью ярко мерцают звезды - к морозу;
- снежная метель принесет с собой похолодание;
- если дует северный ветер, оттепели пока можно не ждать.
Обычая дня говорят, что праздник сегодня желательно посвятить семье: собраться с родными, обсудить новости и поделиться секретами. Также наши предки не забывали уделить внимание домовику. Для него на пол за печкой ставили миску каши. Верили, что если задобрить домового духа, то он будет помогать в хозяйстве. А если разозлить, то будет проказничать.
Что нельзя делать сегодня
Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, становятся понятны запреты этого дня. Не стоит проявлять упрямство и отказываться признавать ошибки, иначе святой Ефрем Сирин осудит такого человека. Также строго запрещено обижать животных, резать их на мясо, выгонять на улицу. Даже убийство насекомого или паука может навлечь беду.