Двадцать восьмой день января примечателен многими важными историческими событиями. Народный праздник сегодня в Украине советует позаботиться о домовом и запрещает обижать животных. А на планете сегодня чествуют важность конфиденциальности.

Какой сегодня праздник церковный

Украинский святой Ефрем Печерский и преподобный Ефрем Сирин вспоминаются сегодня в христианстве по современному стилю. Второй святой известен тем, что раскаялся в плохих поступках и посвятил жизнь Богу. Поэтому ему также молятся те, кто хочет признаться в содеянном.

В старом стиле праздник 28 января является днем памяти преподобного Павла Фивейского, которому молятся об избавлении от болезней и пагубных привычек.

Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнюю дату на планете проводится Международный день защиты данных, посвященный важности конфиденциальности. В честь него проводятся различные тренинги и мастер-классы по безопасному поведению в интернете.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День конструктора Lego, День открытия Антарктиды, День изобретения дизельного двигателя и День делового общения.

Какой сегодня праздник в Украине

Хотя официально сегодня праздник не отмечается, дата 28 января связана с несколькими важными отечественными событиями. В 1920 году основан Национальный академический драматический театр им. Франко. В 1992 году сине-желтый стяг утвержден официальным флагом независимой Украины, а в 2010 году воины УПА признаны борцами за украинскую свободу.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена крестьяне использовали приметы, чтобы предсказать погоду. О 28 января есть такие поговорки:

облака очень быстро плывут - к смене погоды;

ночью ярко мерцают звезды - к морозу;

снежная метель принесет с собой похолодание;

если дует северный ветер, оттепели пока можно не ждать.

Обычая дня говорят, что праздник сегодня желательно посвятить семье: собраться с родными, обсудить новости и поделиться секретами. Также наши предки не забывали уделить внимание домовику. Для него на пол за печкой ставили миску каши. Верили, что если задобрить домового духа, то он будет помогать в хозяйстве. А если разозлить, то будет проказничать.

Что нельзя делать сегодня

Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, становятся понятны запреты этого дня. Не стоит проявлять упрямство и отказываться признавать ошибки, иначе святой Ефрем Сирин осудит такого человека. Также строго запрещено обижать животных, резать их на мясо, выгонять на улицу. Даже убийство насекомого или паука может навлечь беду.

