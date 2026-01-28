Утратила желание жить после смерти мужа: умерла известная украинская актриса

Последние месяцы жизни артистка боролась с тяжелой формой рака.

Умерла известная народная артистка Украины, актриса кино и театра Тамара Плашенко на 71-м году жизни. Ее не стало 28 января. О смерти сообщил ее сын Владимир Крыжановский в Facebook.

"Сегодня мама ушла за горизонт. После того, как отец внезапно умер два года назад, она словно утратила желание жить, и ни я, ни друзья, ни работа, ни что-либо другое так и не смогли заменить его для нее", - написал он.

По информации Крыжановского, последние месяцы жизни Плашенко боролась с раком мозга.

"Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги. Мы обнаружили его менее года назад, в конце апреля, когда она начала жаловаться на какое-то бельмо в левом глазу. Оказалось, что к этому времени у нее в голове уже сформировалась опухоль размером 4х4 сантиметра - это как мяч для пинг-понга", - поделился сын актрисы.

Крыжановский добавил, что они испробовали все возможное - были у лучших нейрохирургов, прошли и лучевую и химиотерапию. Однако, все оказалось бесполезно.

"Она угасала с каждым днем. В мае, несмотря на то, что ноги уже начали отказывать, не представляю как, но сыграла свой последний спектакль в Театре на Подоле. В середине лета у нее начал затуманиваться ум, с сентября она упала во что-то по типу комы: перестала разговаривать, дышала только через кислородный концентратор, принимала пищу через зонд, не открывала глаза, - написал сын актрисы. - Сегодня она ушла, и теперь они с отцом снова вместе. Когда-нибудь еще увидимся, мам".

Тамара Плашенко - что о ней известно

Тамара Александровна Плашенко - советская и украинская актриса театра и кино, родилась 29 декабря 1955 года во Львове. Она окончила Киевский институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого и с конца 1970-х годов работала на профессиональной сцене, прежде всего в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где с начала 1987 года была одной из ведущих актрис.

За свою работу на сцене она прославилась глубокой, выразительной игрой и была награждена почётным званием Заслуженная артистка Украины в 1998 году, а в 2025 году - Народная артистка Украины.

Помимо сценической деятельности, она снималась и в кино, где её фильмография насчитывает роли в украинских картинах и сериалах, а также участвовала в зарубежных проектах, например, фильме Восток-Запад (East/West / Est-Ouest).

