Красивые, но опасные: 11 растений, которые никогда не стоит сажать у дома

Некоторых растений, несмотря на их красоту, следует избегать любой ценой. Садоводы перечислили растения, которые лучше вовсе не сажать во дворе.

Хотя многолетние растения очень красивы, но некоторые из них совсем не подходят для посадки возле дома.

Дело в том, что инвазивные виды могут вытеснять не только другие растения, а и захватывать строения и даже пробивать бетон, нанося ущерб не только саду но и дому, пишет Marthastewart. Эксперты назвали многолетние растения, которые никогда не следует выращивать возле дома, и рекомендовали некоторые альтернативы, которые можно попробовать вместо них.

1. Японская спирея

Это растение может очень быстро натурализоваться и вытеснить другие растения, сказала владелица цветочной фермы Николь Диллон.

"Она прорастает повсеместно, а семена, выпавшие из спиреи, могут сохраняться в земле несколько лет, что затрудняет борьбу с ней. Если вам нравятся розовые зонтиковидные соцветия спиреи, выберете вместо нее эупаториум. Это растение ​​подходит практически для любого садового участка", - посоветовала она.

2. Китайская глициния

Хотя китайская глициния красива и ароматна во время цветения, она имеет свойство взбираться на деревья. "В итоге она задушит деревья и убьет их", - рассказала Диллон.

Она отметила, что вместо нее лучше посадите американскую глицинию, коралловую жимолость или каролинский жасмин.

3. Кудзу

Известный своей инвазивностью, кудзу может наносить ущерб местным экосистемам, вытесняя растительность и нанося вред окружающей среде. Садовод Тэмми Сонс предложила ползучую вербену в качестве безопасной альтернативы кудзу. "Это растение имеет почвопокровный рост и не так агрессивно. Это не инвазивное растение, которое добавит красоты, не заглушая окружающие растения", - объяснила она.

4. Бамбук

Эт тоже инвазивный вид, который агрессивно распространяется. Ландшафтный дизайнер Крис Тернер рассказал, что бамбук вытесняет соседние растения и вызывает трещины в тротуарах или фундаментах.

"Управление его ростом требует постоянного внимания, и это может стать огромной головной болью", - отметил он.

Тернер предлагает вместо него посадить мискантус или перистый тростник, поскольку оба растения создают похожий воздушный вид, но гораздо проще в уходе

5. Клен норвежский

Клены норвежские являются инвазивными растениями и имеют неглубокую, плотную корневую систему, которая конкурирует с соседними растениями.

"Они создают сухие, голые участки под своей кроной. Вместо них посадите красный клен. У него потрясающая осенняя окраска, и он поддерживает местные экосистемы", - сказал Тернер.

6. Фиолетовая вербена

Если ваш сад расположен близко к водоему, то Сонс предостерегла от посадки фиолетовой вербены. Водные экосистемы находятся под угрозой при наличии этого растения, и любые растения, которые дают пищу или обеспечивают убежище для диких животных, будут уничтожены.

Специалист посоветовала лучше посадить эупаториум. "Это красивое цветущее растение, которое привлекает опылителей, а не отпугивает их. Оно легко приживается во влажной среде, не нанося вреда местной экосистеме", - рассказала она.

7. Барвинок

Хотя фиолетовые цветы могут выглядеть эффектно, но в большом количестве, барвинок вытеснит другие растения на клумбах. "Если на участке достаточно места и солнечного света, то барвинок можно и посадить. Это полувечнозеленое растение, и его цветы бывают разных цветов, включая голубовато-барвинковый", - сказала Диллон.

8. Японский горец

Японский горец чрезвычайно инвазивен и может даже проникать сквозь бетон. "Он способен прорастать сквозь фундамент и может нанести вред дому. От него очень трудно избавиться, как только он появляется, и он может нанести вред экосистеме, как и кудзу", - объяснила Сонс.

Она рекомендует вместо него ползучий тимьян. "Это растение растет низко и образует плотные заросли. Оно не является инвазивным и может выдерживать хождение по нему", - рассказала она.

9. Нандина

Это инвазивное растение. "Есть много других растений, которые также дают красивые красные ягоды, например, падубы и зимняя ягода. Кизил с желтыми ветвями также привносит яркие краски", - отметила Диллон.

10. Бирючина

По словам Диллон, бирючина практически неуничтожима и образует густые заросли, что делает невозможным ее соседство с другими растениями. Срециалист посоветовала выбрать вместо нее рассмотрите калину, бузину или падуб.

11. Плющ английский

Плющ английский был главным выбором, которого следует избегать, по мнению всех экспертов.

"Он может выглядеть красиво, но на самом деле он инвазивный. Это растение взбирается на деревья и душит их, причиняя значительный ущерб. Оно также способствует распространению грибковых заболеваний и болезней среди других растений вокруг него", - поведала Сонс.

Диллон предостерегла от выращивания этого распространенного растения. "Если вы не будете подрезать лиану или пересадите растение в землю, позже его будет очень трудно контролировать. Он может убить деревья и даже повредить дом, если вы позволите ему расти там", - предупредила специалист.

Сонс предлагает вместо него выбрать плющ бостонский. "Это похожая лиана, которая совершенно неинвазивна и обеспечивает сопоставимую эстетическую привлекательность любому пространству благодаря своим ярким осенним краскам", - отметила она.

