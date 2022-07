Артисты сделали это во время исполнения переписанного для Украины хита Winds of Change.

Известная всему миру рок-группа Scorpions 9 июля провела в Израиле концерт. Музыканты поддерживают Украину и решили напомнить своим поклонникам и всему миру о том, что война не закончилась. Свою солидарность исполнители продемонстрировали, подняв сине-желтый флаг под измененную для Украины легендарную песню "Winds of Change".

Во время того, как автор самой известной песни группы Клаус Майне напевал эти строчки, на фоне сцены появился международный символ мира - "пацифик".

Публика также активно поддержала украинцев, ведь в этот момент все кричали и аплодировали, а среди толпы виднелось большое количество украинских флагов.

Видеоролик был опубликован в Instagram-аккаунте oleysi.

Напомним, в марте этого года на концерте в Лас-Вегасе вокалист Клаус Майне вместо первой строчки песни "I follow the Moskva down to Gorky Park" ("Я иду по берегу Москвы-реки к парку Горького") спел "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("Послушай мое сердце, оно говорит Украина").

Также УНИАН писал, что легендарная британская группа Coldplay перепела "Обійми" в Варшаве.

