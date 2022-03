Теперь в песне поется об Украине, а не Москве.

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions изменила текст песни Wind of change. Ранее в тексте были слова, посвященные Москве, а теперь в песне поется об Украине.

Scorpions решили изменить слова в песне, чтобы поддержать Украину в войне, которую на нашей территории 24 февраля развязала Россия.

На концерте в Лас-Вегасе вокалист Клаус Майне вместо первой строчки песни I follow the Moskva down to Gorky Park ("Я иду по берегу Москвы-реки к парку Горького") спел Now listen to my heart, it says Ukrainia ("Послушай мое сердце, оно говорит Украина").

Стоит отметить, что публика положительно восприняла изменения в песне. Группе аплодировали и даже подпевали.

Напомним, ранее KAZKA выпустила песню "I'm Not Ok" о войне в Украине.

