8 июля со сцены в Польше артисты поддержали Украину.

Британская музыкальная рок-группа Coldplay в рамках гастрольного тура 8 июля дала концерт в Варшаве. Со сцены артисты поддержали Украину, исполнив хит "Обійми" группы "Океан Эльзы".

Видео было опубликовано комиком и музыкантом Иваном Маруничем в его Facebook-блоге.

Отмечается, что вместе с легендарными Coldplay "Обійми" спел парень, которого они "встретили на набережной Вислы".

"Год 2022. Группа Coldplay в Варшаве исполняет песню "Обійми" "Океана Эльзы" вместе с парнем, которого встретили на набережной Вислы. В какие времена живем...", - написал Марунич под видеороликом.

Солист Крис Мартин сказал - хоть и не понимает текст песни, она ему очень нравится.

Отметим, недавно Святослав Вакарчук спел легендарную "Обійми" на польском языке.

Напомним, Coldplay и Селена Гомес представили черно-белый клип на песню Let Somebody Go.

Также УНИАН писал, что Великобритания просит EBU дать Украине возможность принять Евровидение-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: