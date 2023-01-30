Среди них вы найдете и новый хит Майли Сайрус, посвященный ее бывшему мужу.

Музыка - лекарство для души, поэтому артисты регулярно выпускают новые хиты, которые покоряют буквально с первых строчек. Предлагаем вам послушать пять популярных песен, которые у всех на устах, в том числе в социальных сетях.

Meghan Trainor - Made You Look

Эта песня о том, что девушки прекрасны такими, какими есть. Вы можете надеть на себя самые дорогие и брендовые вещи, сделать яркий макияж, но внимание окружающих привлечет только ваша внутренняя энергия и душевная красота.

АNSTAY - Проста річ

Этот кавер на песню "Sure Thing" (Miguel) покорил буквально каждого пользователя сети TikTok. На платформе появилось уже множество видео с этим звуком, которые набирают миллионы просмотров. А девушка, исполнившая кавер, стала популярной в сети.

"Якщо була б я срiблом, ти був би гаманцем. Якщо я динамiт, ти був би мiй сiрник. Бум. Для автора не вистачає муз. Ти - корабель, а я - твiй правильний курс", - поет АNSTAY.

SKYLERR - Заборонене

Украинская певица SKYLERR выпустила новую песню, которая тут же прославилась в соцсетях. Она о запрещенной любви, о том, как девушка страдает без своего возлюбленного, но понимает, что вместе им быть не суждено.

"Під напругою, ніби він на допиті. Промовчить, але вона вже на досвіді. Знає, де болить, знає, що йому потрібно. I так серце щемить, бо їм разом неможливо", - поет певица.

Aston Wyld - Next Level

Певица Aston Wyld поет о том, что она впереди планеты всей. Все пытаются догнать ее, но она на уровень выше. Этот трек для сильных и независимых женщин, которые привыкли всего добиваться самостоятельно.

Miley Cyrus - Flowers

Эта песня - феномен. В кратчайшие сроки она стала мегапопулярной среди украинцев и не только. Майли Сайрус посвятила ее своему бывшему мужу, который регулярно ей изменял. А премьера песни состоялась в день его рождения. В ней певица говорит о том, что она сама может купить себе цветы, разговаривать с собой часами, держать себя за руку и любить себя больше, чем кто-либо.

Напомним, ранее украинка Таня Муиньо сняла дерзкий клип для Сэма Смита.

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