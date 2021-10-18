Сегодня состоялся экватор шоу.

17 октября состоялся экватор шоу "Танцы со звездами". Участники станцевали под любимые хиты украинских звезд, которые те исполнили прямо на сцене проекта.

В этом эфире перед участниками стоял новый вызов. Они исполнили те стили танцев, которых боялись больше всего. В результате в зоне риска оказались сразу 3 пары: Дмитрий Каднай и Алина Ли, Стас Горуна и Даниэлла Преап, Джамала и Антон Нестерко.

Первой покинула шоу пара Джамалы и Антона Нестерко.

А второй с главного паркета ушла пара Стаса Горуни и Даниэлы Преап.

Отметим, что в этом эфире к тройке судей Екатерины Кухар, Макса Чмерковского и Влада Ямы присоединилась певица NK, которая к тому же исполнила свой хит "Красное вино".

Балкон вела певица Оля Полякова, которая ранее также участвовала в шоу, но так и не дошла до финала.

Напомним, в шестом выпуске шоу покинула пара Lida Lee и Алексей Базэла. Возмущенные поклонники потребовали вернуть девушку на проект и даже устроили флешмоб – #ВернитеЛидуНаТанцы.

Также отметим, что накануне шестого эфира "Танцев со звездами" Lida Lee дала эксклюзивное интервью УНИАН.

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Автор: Диана Могилевич