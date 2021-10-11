Lida Lee и Алексей Базэла были яркими участниками шоу "Танцы со звездами". Более того, им предвещали победу.

Вчера, 10-го октября, прошел очередной выпуск легендарного шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". По результатам зрительского голосования, проект покинула сильная пара - Lida Lee и Алексей Базэла.

Бывшая подопечная Дмитрия Монатика и танцор Алексей Базэла презентовали пасодобль под песню Тины Кароль "Выше облаков". Чувственный танец окрестили лучшей постановкой вечера. Они получили высокие оценки от судей, но зрители отправили их домой.

"Я пока ещё до конца не поняла, что произошло, но это очень грустно осознавать. Мы жили танцами и этим проектом, все это время. От эфира к эфиру! На протяжении полутора месяцев почти каждый мой день начинался с репетиций, и нам так много хотелось ещё о чем потанцевать на этом паркете. Я невероятно счастлива, что в моей жизни был этот яркий, красочный и незабываемый эпизод, благодарна всей команде, которая работает над этим грандиозным проектом и всем , кто поддерживал нашу пару! И моей dancing soul - Леше Базэле! Он потрясающий партнёр!", - прокомментировала певица свой вылет из шоу.

Также звезда добавила, что сейчас у нее очень боевое настроение, и она хочет продолжать танцевать. По ее словам, на проекте она стала ощущать себя и свое тело по-другому.

Читайте также"Не втягиваем живот": ведущая 1+1 Лидия Таран похвасталась фигурой в бикиниОднако в сети до сих пор не могут прийти в себя после вылета этой пары. Преданные поклонники даже устроили флешмоб – #ВернитеЛидуНаТанцы. Они верят, что организаторы сделают все, чтобы любимая пара вернулась:

"Вы должны были быть в финале это 100%", "Ваша пара супер! Ваши номера смотрелись с большим удовольствием!", "Очень жаль что сегодня сложилось всё неожиданно", "Все, смотреть "Танцы" больше нет смысла", "Вы с Лёшей самые яркие! Гордимся тобой", "Как теперь верить в справедливость этого проекта?".

"Момент поддержки, который сегодня утром застал меня врасплох, заставил меня плакать, я просто не могла остановиться. Именно в такие моменты понимаешь, что главная поддержка рядом - это люди, которые переживали и поддерживали нас из эфира к эфиру. Такое огромное количество сообщений, 1500 комментариев с просьбой вернуть нас на проект дорого стоят, и для меня это - уже огромная победа", - заявила Lida Lee.

Полное интервью артистки УНИАН смотрите по ссылке.

Напомним, прямой эфир, посвященный "Вечеру кумиров", прошел в потрясающей атмосфере. В Киев прилетел сын покойного Григория Чапкиса, Грэг, который станцевал зажигательный хип-хоп.

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Автор: Каролина Гайдук