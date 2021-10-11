Певица Lida Lee: На "Танцах со звездами" я смело могу называть нашу пару самой эксцентричной и неординарной

Украинская певица Lida Lee, которая покинула проект "Танцы со звездами" после шестого эфира, накануне в интервью УНИАН рассказала, что нового дал ей проект, кого она считала своим главным конкурентом на проекте, стало ли у нее больше поклонников, а также о Диме Монатике и собственной музыке.

Лида, вы стали участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами". Что нового дал вам этот проект?

Проект "Танцы со звездами", на самом деле, дает многое участникам шоу. Лично мне он дал возможность попробовать себя в бальных танцах, поэкспериментировать со стилями, образами, внешностью, эмоциями. Я смело могу называть нашу пару самой эксцентричной и неординарной парой этого сезона, возможно, и не только этого… На каждом из эфиров я открываюсь с новой стороны, и для самой себя, в том числе. Именно на "Танцах" я впервые на большую аудиторию раскрыла свои чувства и переживания. Участие в этом проекте сейчас – огромный вызов и возможность раскрываться для зрителя все больше и больше. И, проходя с каждым этапом дальше, я понимаю, насколько сильно влюбилась в танцы и ушла с головой в этот проект.

А кого видите своим главным конкурентом?

Самым главным конкурентом для многих участников является он сам. Ведь каждый эфир – вызов и встреча со своими страхами. Конечно, все хотят услышать конкретные имена соперников, но важно понимать, что мы пришли на проект не конкурировать, а расти во всех аспектах, раскрывать себя и общаться со зрителем. Этот сезон настолько интересен составом звезд и их партнеров, они удивляют с каждым днем, ты никогда не знаешь, от кого что ожидать, и что же будет в следующем эфире. Ведь каждый участник – личность. Особенно интересно наблюдать за стремительным развитием каждого из нас на этом шоу. Так что здесь каждый может быть конкурентом.

После первых выпусков шоу у вас появилось больше поклонников?

Появились новые люди, которые пишут очень приятные слова, поддерживают и переживают за нашу пару, и это невероятно приятно! Я безумно счастлива, так как для меня это знак, что все происходит правильно и зритель прочувствовал меня, нашу пару и тот посыл, который мы несем.

Помимо участия в "Танцах со звездами" вы продолжаете заниматься музыкой. Изначально вы были бек-вокалисткой Монатика, а после участия в "Голос країни" пошли в сольное плаванье. Сложно было "выходить из тени"?

Даже после участия в проекте "Голос країни" я и Нино Басилая еще долгое время продолжали быть на бек-вокале у Димы, и, скорее, сложно было в дальнейшем перестать этим заниматься, ведь мы очень любили и любим этот особенный период нашей жизни.

Помню наш последний концерт в Запорожье, он прошел как одно мгновение, с мурашками и слезами на глазах. Дима никогда не позиционировал нас как бек-вокалисток, и мы никогда не чувствовали себя "в тени". Это была работа одной большой, творческой команды - семьи.

Вы стали первой солисткой в корпорации Димы. Считаете себя фартовой?

Считаю, что, безусловно, во всем есть некая удача, вера команды, огромный труд и неиссякаемое желание! С самых ранних лет, благодаря родителям, я всесторонне творчески развивалась - занималась музыкой, народными танцами и мечтала быть артисткой. Всегда видела себя в этой сфере и делала все для того, чтобы приобрести всевозможный опыт: начала работать в 15 лет, работала в dj-проекте, с которым мы облетели пол мира, пела в cover band, участвовала в TV-проектах. Я чувствую себя вечным учеником, студентом, жаждущим учиться, познавать новое, мир и себя.

Ваша первая песня "Достопримечательность" - о дерзкой и уверенной в себе девушке. При этом вы рассказывали, что были в отношениях с абьюзером. Эта песня - точка в этой истории?

Песня "Достопримечательность" - ода всем девушкам и напоминание о том, что каждая из нас и есть та самая Достопримечательность, а все остальные пусть ходят и смотрят.

В моей жизни были отношения, которые окрыляли, вдохновляли, когда и на руках носил и сильно обожал, но все-таки опоздал... И песня "Пойми" является отображением того жизненного периода.

А сейчас ваше сердце занято?

Мое сердце занято музыкой, ведь мы готовим неимоверный релиз, который выйдет уже совсем скоро.

Автор: Диана Могилевич

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