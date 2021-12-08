Решетник обещает, что уже скоро зрители увидят большую любовь.

Зрители, которым не понравился финал второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич, получили надежду на то, что певица все же построит отношения не с Андреем Задворным. Ведущий реалити Григорий Решетник намекнул на нового любовника артистки.

На своей странице в Instagram он показал фото, на котором он позирует возле Огневич и второго финалиста "Холостячки" Дмитрия Шевченко.

Решетник заинтриговал фанатов "Холостячки" намеком на продолжение романтической истории, в которой Шевченко может быть победителем, а Задворный - проиграет. В комментариях зрители разделились на два лагеря. Первые радуются за Огневич и надеются, что ее любовником действительно окажется Шевченко. А вторые пишут, что уже не верят в интриги и потеряли все желание смотреть пост-шоу.

"Как можно было его не выбрать, лишь улыбка чего стоит", "если Гриша выставляет это так, будто они вместе, то это на тысячу процентов так не будет! А с точностью наоборот", - пишут комментаторы под фото, которое показал Решетник.

Сам ведущий подписал фотографию довольно сдержанно, однако не обошлось без интриги. "Осталось 3 дня. Будет...", - написал он, добавив эмодзи в виде сердец.

Напомним, финал "Холостячки" очень не понравился зрителям. Фанаты "разнесли" Огневич за выбор мужчины, а впоследствии она сама намекнула на то, что рассталась с победителем реалити.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова