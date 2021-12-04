Девушку атаковали в комментариях, большинство зрителей шоу не оценили ее выбор.

Главную героиню второго сезона шоу "Холостячка" Злату Огневич жестко раскритиковали в сети за ее выбор - девушка сказала "да" Андрею Задворному.

Да, конечно, нашлись и те, кто порадовался за нее и ее избранника и поздравили их. Но большинство комментариев - негативные, причем как на странице "холостячки", так и на странице Задворного и в аккаунте шоу.

"Я искренне верила, что встречу настоящую любовь на проекте, и вот она со мной случилась! Я вновь закрываю глаза и растворяюсь в моменте, когда сказала "да" Андрею. Я люблю и готова кричать об этом на весь мир, моя Вселенная заиграла новыми красками, я ощущаю любовь каждой своей клеточкой!", - написала Злата в Instagram.

Читайте такжеСтало известно, кто победил в шоу "Холостячка"И под этим постом на Огневич обрушилась мощная волна критики: "Злата, как же так?", "Почемуто этой любви раньше никто не заметил", "Ужасный выбор", "Рада, конечно, за вас, но не от всей души! Выбор - дно", "Неизвестно кому повезло", "Дура!", "Это жесть! Выбрать того кому наплевать! Кто весь проект только и делал чтобы его выгнали!? Ну,как?! В голове не укладывается! Он не сделал ничего,только стебал и унижал! Шок! Ему даже на своих родителей всё равно! Разочарование!", "Ты ещё никогда так не ошибалась", "Какой кошмар", "А где эта любовь была раньше?", "Отстой", "Променять Диму на это".

На странице проекта в Instagram ситуация не лучше, там полно негативных комментариев. "Прошлый сезон "Холостяка" закончился ужасно, но этот переплюнул даже такое", "Я что-то ни один выбор не могу понять", "Да ты его целуешь с отвращением весь сезон, какая там любовь", "Дима лучший. Кого она выбрала. Я в шоке", "Полное разочарование", "Разочарование века", "Тщетно ищу хоть один комментарий о том, что кому-то нравится Андрей, не нашла", - пишут в сети.

В комментариях под постом Андрея Задворного - сплошная критика выбора Златы: "Злата, ты ещё никогда так не ошибалась", "Жесть", "Шок", "Да вы не пара", "Фуууу", "Надеюсь, она не с тобой. Разочарование года", "Можно стереть память об этом выпуске?".

Напомним, в финале шоу Злата Огневич выбирала между Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным. Первый ушел после отказа со слезами на глазах, он даже не стал прощаться с девушкой.

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Автор: Ольга Робейко