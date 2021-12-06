Украинская звезда снова ответила на возмущения из-за ее выбора в финале шоу "Холостячка".

Украинская певица Злата Огневич допустила разрыв с победителем шоу "Холостячка" Андреем Задворным.

О такой вероятности она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта.

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Таким образом звезда украинского шоу-бизнеса отреагировала на возмущение зрителей шоу ее выбором в финале проекта.

Огневич подчеркнула, что она не может удовлетворять желания всех людей, а правильным был ее выбор или нет покажет время.

Также она призвала смотреть пост-шоу, чтобы понять, что происходило за кадром "Холостячки".

"Не могу не отреагировать на хейт и ваше возмущение. Я не могу и не хочу удовлетворять желания миллионов людей. Я сделала свой выбор, правильный он или нет - покажет время. Я открылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, поэтому такая бурная реакция на мой выбор. Смотрите пост-шоу и увидите, что было после того, как выключили камеры", - написала Огневич.

Напомним, пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" должно выйти в пятницу в 19:30 на СТБ. Ожидается, что поклонники смогут узнать, что произошло между Златой и Андреем и получить ответы на множество пробелов, которые остались после финала шоу. Например - расстались ли они, ведь Злата Огневич и Андрей Задворный даже не подписаны друг на друга в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, в финале шоу Холостячка за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

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Автор: Александр Топчий