УНИАН подготовил подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

12 декабря в кинотеатрах стартует украинская комедия "Собрание ОСМД" с кучей отечественных звезд, от Ольги Сумской до Александра Рудинского и Михаила Лебиги, которая расскажет о наболевшем – покупке жильцами многоквартирного дома генератора накануне зимы.

Также на "больших экранах" можно будет посмотреть музыкальный байопик "Месье Азнавур" о легендарном французском шансонье, автобиографический фильм "Это не я" от провокационного французского режиссера Леоса Каракса и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет рождественский экшн-триллер "Ручная кладь", главные роли в котором исполнили Тарон Эджертон и Джейсон Бейтман.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Собрание ОСМД

Збори ОСББ (Украина, 2024, комедия)

Новая украинская комедия подхватывает наболевшую проблему для современных украинцев. Жители обычного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму, в ожидании масштабных атак россиян на украинскую энергетику. Когда же становится понятно, что его мощности на всех не хватит, вопрос "кого оставить без тепла" обостряет старые конфликты и провоцирует ссоры, которые перерастают в непримиримое противостояние.

Фильм от юмористической студии "Мамахохотала" собрал традиционный набор украинских звезд и блогеров: Евгений Янович ("Преданная", "Янтарные копы"), Ольга Сумская ("Голос травы", "Роксолана"), Александр Рудинский ("Лучшие выходные", "Оставайся онлайн", который в течение последнего года также появился в двух известных западных сериалах – "Декамерон" от Netflix и "Агентство" с Майклом Фассбендером), Антонина Хижняк (сериалы "Я – Надежда", "Первые дни"), Михаил Кукуюк ("Свингеры", сериал "Слуга народа"), Михаил Лебига и другие.

Снял комедию Митя Шмурак, который до этого работал над сериалом "Большие Вуйки" и фильмом "Семь желаний".

Месье Азнавур

Monsieur Aznavour (Франция, Бельгия, 2024, драма/музыка/байопик)

Фильм рассказывает о французском шансонье армянского происхождения Шарле Азнавуре, чьи песни, среди прочих, исполняли Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра и Боб Дилан. Байопик, снятый специально к 100-летию со дня рождения Азнавура, охватывает жизненный путь певца с юности, период его становления во Франции и завершается его триумфом в США в 1950-х годах.

Главную роль в фильме исполнил Тахар Рахим ("Пророк", "Мавританец", "Наполеон", "Мадам паутина").

Режиссерами фильма "Месье Азнавур" выступил французский дуэт Гран Кор Маляд и Мехди Идир ("Пациенты").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Это не я

It's Not Me (Франция, 2024, автобиография)

Киногурманов на этой неделе порадует биографическая лента провокационного французского режиссера и сценариста Леоса Каракса, в которой он рассказывает о... самом себе. Это 40-минутная саморефлексия творца над своей фильмографией, которая охватывает более четырех десятилетий. Идея короткометражного фильма появилась у него во время работы над проектом для парижского Центра Помпиду, где планировалась выставка в честь режиссера, которая так и не состоялась. В попытках ответить на вопрос кураторов – "Где ты, Леос Караксе?", – его поглотил процесс самопознания. Поиски режиссера вылились в яркое кинематографическое размышление, где личная история переплетается с мировой, а сцены из фильмов – с реальной жизнью.

Это поэтический автопортрет Каракса, с которым он вернулся в Канны после успешной премьеры мюзикла "Аннетт" в 2021 году, принесшей ему награду за лучшую режиссуру.

В ленте также появляется любимец Каракса – актер Дени Лаван в роли Мсье Мерде из "Токио!" и "Корпорации "Святые моторы", который снимался в самых известных фильмах режиссера ("Парень встречает девушку", "Плохая кровь", "Любовники с Нового моста").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Эра оборотней

Werewolves (США, 2024, триллер/ужасы/боевик)

События фильма происходят в недалеком будущем, где новая эпидемия каждые два года превращает людей в оборотней. Миллиарды уже инфицированы, поэтому все усилия направляют на спасение тех, кого вирус еще не коснулся. Станет ли очередная ночь Кровавой Луны последней для человечества?

Главную роль в фильме исполнил Фрэнк Грилло (франшиза "Первый мститель", сериал "Монстры-коммандос").

Режиссером фильма выступил Стивен С. Миллер ("Вой Банши", "Мародеры", "Первое убийство").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов.

Мать Христа

Mary (США, Великобритания, 2024, драма)

Фильм рассказывает невероятную историю жизни Девы Марии, которая после божественного знамения о рождении Сына Божьего была вынуждена бежать со своим мужем от преследования римских легионеров, которых наслал царь Ирод, обеспокоенный пророчеством о своем скором падении. Ирод объявляет охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф бегут в надежде спасти своего новорожденного сына Иисуса, которому суждено изменить ход человеческой истории.

Главные роли в фильме сыграли Ноа Коэн (сериалы "Мой племянник из ада", "8200"), Энтони Хопкинс ("Молчание ягнят", "Топ", "Отец"), Идо Тако и другие.

Снял фильм американский режиссер Д. Дж. Карузо ("Паранойя", "На крючке", "Три икса: Реактивизация").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 47% одобрения от зрителей. В то же время на Metacritic кинозрители оценили его в 30 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 3,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом негативные отзывы").

СуперПАПА

Super papa (Франция, Бельгия, 2024, комедия/семейный)

Жизнь главного героя фильма, стендап-комика Тома была простой и беззаботной, пока суд не назначил его опекуном собственного сына, но роль папы ему совсем не знакома. Он настолько безответственный, что чуть не пропускает день рождения сына, и в последнюю минуту покупает книгу "Маленький принц", которая оказывается просто чистым блокнотом. Чтобы как-то выкрутиться, он говорит, что это волшебная книга, которая осуществляет по одной, записанной в ней, мечте в день. С этого момента Том должен выполнять любые, даже самые смешные, желания своего сына.

Главную роль в фильме сыграл Ахмед Силла ("Свадьба только для своих", "Здесь и там").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5 из 10 баллов.

Джонни Пафф: Секретная миссия

Johnny Puff: Secret Mission (США, Италия, Испания, 2024, приключения/анимация/семейный)

В центре сюжета этого мультфильма – птичка Джонни и его пернатые друзья, наделенные суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой они должны спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.

В оригинальной версии одну из главных ролей в фильме озвучил Джонни Депп ("Пираты Карибского моря", "Эдвард руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,8 из 10 баллов.

Дом нечисти

The Caregiver (США, 2023, ужасы)

Сбегая от жестокого отчима, Эмма решает начать новую жизнь в большом городе. Она устраивается на работу сиделкой к пожилой женщине, потерявшей рассудок. Но со временем в доме начинают происходить странные вещи: Эмма слышит необычные звуки, доносящиеся из подвала, и постепенно осознает, что этот дом скрывает страшную тайну. Не подозревая об ужасах, которые ждут ее внизу, Эмма должна сделать невозможное, чтобы вырваться из этого дома ада.

Главную роль в ленте сыграла Клара Ковачич ("Игра на 100 свечей").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 3,1 из 10 баллов.

Ручная кладь

Carry-On (США, 2024, триллер/боевик)

В центре сюжета фильма – молодой офицер службы безопасности аэропорта, которого загадочный путешественник заставляет пропустить опасный груз на рождественский авиарейс. Теперь встает вопрос – кто кого перехитрит?

Главные роли в фильме исполнили Тарон Эджертон ("Кингсмен", "Рокетмен", "Тетрис"), Джейсон Бейтман ("Несносные боссы", сериал "Озарк") и София Карсон ("Пурпурные сердца").

Снял ленту испанский режиссер Жауме Колет-Серра ("Дом восковых фигур", "Дитя тьмы", "Пассажир", "Черный Адам").

Фильм станет доступен на Netflix с 13 декабря 2024 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2024 года – на этой неделе на Amazon Prime стартует анимационный фильм для взрослых "Секретный уровень", а Netflix выпустит экранизацию "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсия Маркеса и черную комедию "За фасадом" с Лизой Кудроу.

Марина Григоренко