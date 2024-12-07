В украинский прокат фильм выйдет уже 12 декабря 2024 года.

В октябре 2024 года, во Франции, в прокат вышел биографический фильм о французском шансонье армянского происхождения Шарле Азнавуре – "Месье Азнавур" (Monsieur Aznavour).

Лента, которую украинские киноманы могли впервые увидеть на этой неделе во время открытия фестиваля "Вечера французского кино", является копродукцией между Францией и Бельгией и выпущена в прокат компанией Pathé. Бюджет фильма составил 26 миллионов евро.

Байопик снят специально к 100-летию со дня рождения Шарля Азнавура. Лента охватывает жизненный путь певца с юности, период его становления во Франции и завершается его триумфом в США в 1950-х годах.

По случаю выхода фильма "Месье Азнавур" в украинский прокат 12 декабря 2024 года УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус трафик" собрали подборку интересных фактов об этой ленте.

Создатели фильма

Режиссерами фильма "Месье Азнавур" выступил французский дуэт создателей Гран Кор Маляд и Мехди Идир. Их кандидатуры утвердил сам Азнавур перед смертью в 2018 году, который был очень впечатлен их предыдущей лентой "Пациенты".

Продюсерами байопика выступили Эрик Альтмайер, Николя Альтмайер, Арно Шотар и Жан-Рашид. Ранее они работали над фильмами Франсуа Озона и известной французской франшизой об Агенте 117.

Художником-постановщиком фильма выступил двукратный обладатель премии "Сезар" Стефан Розембаум, известный по лентам "Маскарад" и "Кафе желаний".

Несколько версий сценария

Гран Кор Маляд и Мехди Идир также выступили авторами сценария к ленте. Они очень интенсивно готовились к созданию фильма "Месье Азнавур". Перед написанием сценария создатели прочитали две автобиографии художника, публицистические произведения, переслушали более тысячи песен, а также пересмотрели все возможные документальные картины о Шарле Азнавуре.

Первая версия сценария состояла из более двухсот страниц, то есть это должен был быть 4-часовой фильм. Позже его переписывали еще несколько раз.

Структура фильма

Лента "Месье Азнавур" разделена на пять разделов, каждый из которых назван знаменитыми хитами певца: Les Deux Guitares, Sa jeunesse, La Bohème, J'me voyais déjà и Emmenez-moi.

Каждый раздел – это эпизод из жизни певца: юность, становление как исполнителя, первые концерты, поездка в США и всемирная слава.

Исполнитель главной роли

Образ мэтра воплотил французский актер алжирского происхождения Тахар Рахим. Массовый зритель знает его по лентам "Мадам Паутина" по комиксам Marvel и "Наполеон" от Ридли Скотта, но также он блестяще сыграл в довольно известных фильмах "Пророк" и "Мавританец".

Актер подошел очень ответственно к воплощению на экране роли Шарля Азнавура, пройдя занятия фортепиано и вокала – Рахим занимался ежедневно по 6-8 часов. Также он смотрел интервью и документальные фильмы об Азнавуре и дополнительно взял лично интервью у жены, дочерей, сына и сестры певца.

Аутентичные декорации

Снимали фильм в Париже, Нормандии и Болгарии. Во время съемок в Париже, на улице дю Роше в восьмом округе, местность была закрыта на несколько дней. Все новые автомобили на этой улице были убраны и заменены старыми моделями, такими как Peugeot 302 и Renault KZ22.

Съемки ленты начались в мае 2023 года в Нормандии и продолжались вплоть до ноября того же года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

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