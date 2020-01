"Лютик - Фредди Меркьюри этого континента": композитор "Ведьмака" раскрыла идею песни о чеканной монете

В общей сложности к «Ведьмаку» было написано более 8 часов музыки, рассказала композитор Соня Белоусова.

Композитор и пианистка Соня Белоусова рассказала о работе над саундтреком к сериалу «Ведьмак», а также над ставшей вирусной песней «Toss a Coin to Your Witcher».

В интервью «Афише» она рассказала, что получила музыкальное образование в родном Петербурге, а затем и в американском Бостоне. Ранее она работала над саундтреками к «Мгле» и «Романовым».

По словам музыкантки, она начала работать над музыкой к «Ведьмаку» в октябре 2018 года.

«С песнями было так. Сначала были записаны демо, которые я же и исполняла. Так как демо должны быть утверждены студией и продюсерами, демо, которые я создаю, — это 90% финального материала. Для каждой песни было написано несколько вариантов. Мы хотели дать Лорен [Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака»] весь спектр разнообразных вариантов: от более ренессансного, с соблюдением канонов средневековой музыки, до более мейнстримового — у одной из песен была даже рэп-версия. Она Лорен очень понравилась, может, мы ее когда‑нибудь выпустим бонус-треком», – рассказала Белоусова.

По ее словам, шоураннер сериала Лорен Хиссрич хотела видеть саундтрек более современным и мейнстримовым. Музыканты обсуждали идею использовать средневековые инструменты, но в современном контексте. В общей сложности к «Ведьмаку» было написано более 8 часов музыки.

Белоусова также рассказала, как записывалась Toss a Coin to Your Witcher с актером Джоуи Бейти.

«Процесс был следующий. Как я уже говорила, сперва мы создали демо, а далее последовала интенсивная работа с Джоуи над интонированием, артикуляцией, фразировкой, динамикой. У него была непростая задача: ему надо было в точности повторить музыкальный материал и при этом привнести свою индивидуальность», – указала она.

Запись песен Лютика с Бетти проходила в июле 2019 года, и актер пришел на нее больным.

«Ровно в тот день, когда мы должны были записывать Джоуи, он внезапно плохо себя почувствовал. Но других вариантов не было, нужно было записывать. Он большущий молодец, пришел к нам в студию. Мы все время поили его горячим чаем с медом и лимоном, чтобы разогревать голосовые связки. В итоге получилось просто здорово. В первый день мы записали «You Think You’re Safe» и «The Fishmonger’s Daughter», которые чуть проще в вокальном плане. А «Toss a Coin to Your Witcher» и «Her Sweet Kiss» — во второй день, когда Джоуи уже чувствовал себя намного лучше», – указала она.

Музыкантка отметила, что идея песни – превратить персонажа Джоуи Бейти в рок-звезду.

«Идея была такая: Лютик — такой Фредди Меркьюри этого континента. Во время первой встречи с Геральтом он поет довольно простую песню в таверне в сопровождении лютни. И это было сделано для того, чтобы проследить эволюцию персонажа — от простого барда до рок-звезды. «Toss a Coin to Your Witcher», как финал этой метаморфозы, звучит в конце эпизода», – заключила она.

Ранее актер Джоуи Бетти, сыгравший барда Лютика в сериале «Ведьмак», рассказал о своем отношении к песне Toss a Coin to Your Witcher. По словам актера, песня засела в головах у всей съемочной группы на неделю. Но ему не повезло больше всех.

«Это самая раздражающая вещь, которую я когда-либо слышал. Очень цепляется. Все слушали ее в течение недели или около того и напевали. У меня она засела в голове на восемь месяцев», – поделился Бэти.