Актер о вирусной песне из "Ведьмака": "это самая раздражающая вещь"

Как отметил Джои Бэти, вся съемочная группа напевала песню неделю.

Актер Джои Бэти, сыгравший барда Лютика в сериале «Ведьмак» от Netflix и исполнивший песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая спустя несколько дней после премьеры стала популярнее самого сериала, рассказал о своем отношении к композиции.

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По словам актера, песня засела в головах у всей съемочной группы на неделю. Но ему не повезло больше всех.

«Это самая раздражающая вещь, которую я когда-либо слышал. Очень цепляется. Все слушали ее в течение недели или около того и напевали. У меня она засела в голове на восемь месяцев», – поделился Бэти.

В русскоязычной версии Лютика озвучил актер дубляжа Прохор Чеховский. Он же исполнил песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». В интервью изданию Tj он рассказал, что теперь мемы с этой песней ему присылают во все соцсети.

По словам Чеховского, во время записи песни никто не думал о последствиях: «Честно, мы просто хотели хорошо сделать свою работу, чтобы песня звучала не хуже оригинала, стала красивым финалом одной серии и в то же время своеобразным интро для другой. Как потом оказалось, каждый из нас еще неделю после записи напевал песню про чеканную монету. Но тогда мы не обратили на это особого внимания».

Ранее УНИАН сообщал, как в питерский суд поступили угрозы минирования, неизвестные требовали «Ведьмаку заплатить чеканной монетой».