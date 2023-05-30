30 мая церковь чтит память преподобной Евдокии Дмитриевны, а также апостола от 70-ти святого Адрона. Святую Евдокию в народе прозвали Свистуньей, поскольку в день её памяти сильно "свистят" и дуют ветра.
Наши предки на день Евдокии окучивали высаженную в мае картошку. Окучивание наполняет почву кислородом и укрепляет корневую систему. Также день Евдокии считается удачным для высадки в открытый грунт рассады овощей.
Наши предки считали дату 30 мая опасной для похода в лес и на природу, поскольку в этот период у змей появляется потомство и они становятся особенно агрессивными. В целом в конце мая старались не дразнить животных, в том числе и домашних.
Рожденные 30 мая люди - отзывчивые, добрые и уступчивые. У них настолько мягкий характер, что им бывает неудобно отказать близким или сделать замечание за неподобающее поведение. Они склонны идеализировать людей, из-за чего им потом очень больно разочаровываться. У таких людей хорошее чувство юмора.
Что нельзя делать 30 мая
30 мая не стоит ходить в походы на природу, в лес и поля, поскольку можете наткнуться на агрессивных животных. Также не рекомендуется гулять возле рек, поскольку на них из-за частых паводков на берегу могут образоваться опасные трясины.
Не стоит принимать важные судьбоносные решения 30 мая.
Во время работы на огороде и в саду нельзя материться, ругаться, кричать и плакать, иначе урожай не уродится.
Приметы погоды 30 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Лягушки громко квакают - к дождливой погоде.
- Облака очень быстро плывут - к ветреной и солнечной погоде.
- Если ночью прохладно, но днем резко потеплело, то погода летом будет переменчивой.
- Если день Евдокии выпал на фазу растущей луны, то лето будет дождливым.
- Гроза 30 мая предвещает хороший урожай меда на пасеках.
- Мелкий дождь 30 мая сулит хороший урожай зерна в этом году.
- Пчелы далеко от улья летают - к хорошей погоде в ближайшие дни.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.