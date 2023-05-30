Народный праздник 30 мая известен под названиями Евдокия Свистунья, Андрон с дождем.

30 мая церковь чтит память преподобной Евдокии Дмитриевны, а также апостола от 70-ти святого Адрона. Святую Евдокию в народе прозвали Свистуньей, поскольку в день её памяти сильно "свистят" и дуют ветра.

Наши предки на день Евдокии окучивали высаженную в мае картошку. Окучивание наполняет почву кислородом и укрепляет корневую систему. Также день Евдокии считается удачным для высадки в открытый грунт рассады овощей.

Наши предки считали дату 30 мая опасной для похода в лес и на природу, поскольку в этот период у змей появляется потомство и они становятся особенно агрессивными. В целом в конце мая старались не дразнить животных, в том числе и домашних.

Видео дня

Рожденные 30 мая люди - отзывчивые, добрые и уступчивые. У них настолько мягкий характер, что им бывает неудобно отказать близким или сделать замечание за неподобающее поведение. Они склонны идеализировать людей, из-за чего им потом очень больно разочаровываться. У таких людей хорошее чувство юмора.

Что нельзя делать 30 мая

30 мая не стоит ходить в походы на природу, в лес и поля, поскольку можете наткнуться на агрессивных животных. Также не рекомендуется гулять возле рек, поскольку на них из-за частых паводков на берегу могут образоваться опасные трясины.

Не стоит принимать важные судьбоносные решения 30 мая.

Во время работы на огороде и в саду нельзя материться, ругаться, кричать и плакать, иначе урожай не уродится.

Приметы погоды 30 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Лягушки громко квакают - к дождливой погоде.

Облака очень быстро плывут - к ветреной и солнечной погоде.

Если ночью прохладно, но днем резко потеплело, то погода летом будет переменчивой.

Если день Евдокии выпал на фазу растущей луны, то лето будет дождливым.

Гроза 30 мая предвещает хороший урожай меда на пасеках.

Мелкий дождь 30 мая сулит хороший урожай зерна в этом году.

Пчелы далеко от улья летают - к хорошей погоде в ближайшие дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: