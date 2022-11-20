Собор архангела Михаила посвящен главе небесного воинства, которого очень чтят православные.

21 ноября церковь отмечает праздник Собор архистратига Михаила в честь всех небесных ангелов, а также их предводителя архангела Михаила. Этот праздник украинцы всегда отмечали с большим размахом, поскольку с большим уважением относились к архистратигу Михаилу. К тому же он считается покровителем Киева.

Архистратиг Михаил - это глава небесного войска. Именно он возглавил ангелов во время битвы с Сатаной. Совместными усилиями ангелы изгнали Сатану в ад.

Традиции и обычаи в Михайлов день

Михайлов день со времен Киевской Руси считался веселым и сытным праздником. Сбор урожая и сельскохозяйственные работы уже закончены, а настоящая зима ещё не наступила. У крестьян в эту пору не было хлопот, и они могли от души насладиться празднеством.

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На Михайлов день было принято приглашать гостей, или же самому приходить в гости. Тот, кто принимал гостей, накрывал богатый и сытный стол. 21 ноября выпекали хлеб и пироги, угощались пивом и медовухой, а также ставили мясные блюда. Михайлов день праздновали вкусными блюдами всю неделю, пока не наступал строгий Рождественский пост.

День удачный для благотворительности и пожертвований. Также эту дату можно провести с семьей. В Михайлов день можно наладить добрые отношения с родными и решить конфликты.

Если есть возможность посетить церковь - стоит поставить свечу у иконы Михаила и помолиться ему. Однако помолиться архангелу можно и дома. Он обязательно услышит молитву, если у человека добрые намерения.

Собор архистратига Михаила - что нельзя делать

Нельзя осуждать людей, желать зла другим, клеветать, завидовать.

Строго запрещено в этот день заниматься мошенничеством и обманом - это может разозлить архангела Михаила.

Нельзя отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой.

Заниматься домашней работой и тяжелым физическим трудом сегодня не стоит.

Выбрасывать еду после застолья нельзя. Вместо этого её стоит отдать близким, соседям или нуждающимся.

Приметы погоды в Собор архангела Михаила

Если на Михаила много снега, то и на Пасху снег выпадет.

С Михайлова дня зима устанавливается.

Михаил морозный - до зимы снежной.

Туманный Михаил предвещает скорое потепление.

Если на Михаила дороги в грязи, то через 40 дней они будут в снегу.

С Михаила домашний скот переводят на зимний корм.

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