Какой церковный праздник отмечают 17 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

17 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают священномученика Симеона, епископа Персидского. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 17 апреля по старому стилю.

17 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 апреля по новому стилю (30 апреля по старому) - день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского.

Симеон жил в ІІІ-IV веках во времена правления царя Сапора Второго. Симеон был епископом Персидским и пострадал во времена гонения на христиан. Епископа оболгали - обвинили в том, что он связан с греческим государством и разжигает вражду между греками и персами.

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Симеона привели на суд, епископ даже не поклонился царю и заявил, что раз его привели отречься от Бога и отступить от христианской веры, то ему не подобает кланяться царю. В ответ царь приказал казнить на глазах Симеона всех, кто находился в темнице. Но верующие, благословляемые епископом, без страха шли на казнь. Последним казнили епископа.

Праздник 17 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Иосифа Песнописца и преподобного Георгия Пелопонесского.

О чем говорят приметы на 17 апреля

В народном календаре 17 апреля - праздник Зосима-пчельник. Прозвали его так в честь святого Зосимы, память которого также совершается 17 апреля. Приметы дня говорят о будущей погоде и урожае:

ясное солнце на заре - лето будет сухое, а если солнце в тучах - дождливое;

грачи купаются в пыли - к ясной и теплой погоде;

одуванчик рано зацвел - лето будет коротким, поздно - сухим;

пчелы летают - к хорошему урожаю, а если на вишню садятся - будет урожай вишен.

По народной примете, если в этот день посеять петрушку и морковь, то они дадут хороший урожай.

Что можно делать 17 апреля

17 апреля молятся о даровании сил и укреплении веры, а также о хорошем урожае, особенно меда.

По народной традиции принято почитать пчел - пасечники в это время как раз выставляют улья на пасеку. Также в этот день полагается съесть хоть немного меда или приготовить какое-то блюдо с ним - чтобы здоровье было крепче.

Что нельзя делать 17 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться и ссориться, отказывать в помощи, завидовать и сплетничать, обижать кого-либо, в особенности животных и пчел. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, в этот день запрещается горячая пища и масло, полагается сухоядение.

17 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Адриан, Ефрем, Михаил, Макар, Семен, Федор и Фома.

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