Сегодня украинцы празднуют два важных торжества - профессиональное и религиозное.

Сегодняшняя дата примечательна сразу несколькими крупными торжествами. Мы разобрались, какой праздник 17 апреля отмечается в мире, в Украине и у православных верующих, и как благополучно провести этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти епископа Симеона Персидского и святого Зосима. Также в 2025 году на 17 апреля выпадает Великий или Чистый четверг. По старому календарю верующие чествуют преподобного Иосифа Песнописца и святого Иосифа Киево-Печерского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем можно молиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День пожарной охраны. Украинцы поздравляют спасателей и пожарных, чей труд незаменим, а героизм не знает равных.

Среди выдающихся украинцев родились сегодня певица Мария Садовская-Барилотти, художник Александр Хвостенко-Хвостов, историк и дипломат Вячеслав Липинский, информатик Любомир Романкив, футболист Василий Турянчик.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 17 апреля праздник Всемирный день борьбы с гемофилией. Это наследственная болезнь, из-за которой нарушается процесс свертывания крови. Заболевание считается неизлечимым, но контролируемым с помощью инъекций.

Другие известные сегодня праздники мира - День летучих мышей, День поэзии хайку, День Форд Мустанга, День кофе эспрессо, День сырных шариков.

Среди выдающихся мировых личностей родились 17 апреля астроном Джованни Риччоли, писатель Вайлдер Торнтон, актер Уильям Голден, биолог Георг Келер, певица Виктория Бэкхэм, актеры Оливия Гаси, Дженнифер Гарнер и Шон Бин.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Зосима Пчельник. Пасечники в эту дату выставляют улья на улицу, а садовники начинают сажать молодые деревья.

По церковному календарю 17 апреля наступает Чистый четверг, который имеет давние народные обычаи. В этот праздник принято мыться, убирать в доме, стирать одежду и готовиться ко встрече Пасхи. Хозяйки готовят паски и крашанки. Верующие могут посетить богослужение в храме.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих, чтобы не нарушить его запреты. В Чистый четверг нельзя ссориться с близкими, одалживать деньги и личные вещи, ходить в грязной одежде. Под запретом лень - в этот день наоборот стоит потрудиться.

Об этой дате есть такие погодные приметы:

жаворонок поет - больше морозов не будет;

пошел дождь - к хорошему урожаю зерна;

если одуванчики уже стали белыми, то лето будет коротким;

много пчел появилось - к потеплению и сухости.

Погода 17 апреля будет солнечной и по-летнему тёплой во всех областях. Только ночью температура опустится до значения +10°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

По старому стилю в праздник 17 апреля поздравляют обладателей имён Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

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