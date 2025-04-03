Какой церковный праздник отмечают верующие 4 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

4 апреля по новому церковному календарю чтут память преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, а также иконы Божией Матери "Геронтисса". Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 апреля (17 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, иконы Божией Матери "Геронтисса", одной из наиболее чтимых икон Богородицы на Афоне.

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Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в XIV веке, в Киеве. Он был обычным мирянином, но однажды тяжело заболел. Тогда он стал молиться Богу и пообещал, что, если выздоровеет, то пойдет служить в Киево-Печерский монастырь до конца своей жизни. Его молитва была услышана - Иосиф выздоровел. После этого он поступил в Киево-Печерский монастырь, где принял иноческий постриг.

В монастыре Иосиф усердно работал, постился и молился. Но его главным подвигом было послушание братии и любовь к ближним. Похоронен святой в Дальних пещерах Лавры.

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Икона "Старица" или "Геронтисса" находится на Афоне в Греции и считается чудотворной святыней. Со­глас­но древ­не­му пре­да­нию, пер­вое чу­до от иконы произошло во вре­мя стро­и­тель­ства мо­на­сты­ря на Афоне: несколько ночей подряд на том месте, где шла стройка пропадали рабочие иснтрументы и сам образ Богородицы. Находили их неподалеку от стройки, пока не догадались, что Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца хочет, чтобы монастырь построили там, где Она подсказывает. Так и поступили.

Второе чудо случилось уже в самом монастыре: старец-игумен перед смертью попросил священника о причастии, но тот не торопился причастить умирающего. То­гда от чудотворной иконы в алтаре по­слы­шал­ся властный голос, который велел священнику тотчас исполнить просьбу игумена. После этого случая ико­ну считают покровительницей стариков, а назвали ее "Ге­рон­тис­са".

От образа со­вер­ша­лось и мно­го дру­гих чу­дес: святыня исцеляла от различных тяжелых болезней, бесплодия и помогала при родах.

Какой церковный праздник 4 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 апреля

В народе 4 апреля - праздник Ольховые смотрины. По приметам дня судят о погоде и каким будет лето:

день солнечный и ясный - лето таким же будет;

дождь с утра - к дождливому лету;

на деревьях кора потрескалась - ожидается хорошая погода;

птицы вернулись из теплых стран, но не поют - еще будут морозы.

В народе в этот день смотрели на ольху: если на ней распустились листочки раньше, чем у березы - то летом будет много дождей.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 4 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сплетничать, обижаться. Запрещено обижать кого-либо, особенно пожилых людей, отказывать им в помощи.

Продолжается Великий пост: постящимся сегодня следует придержиаться сухоядения. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно не забывать, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: кричать на журавлей и прогонять их - это к несчастьям.

Что можно делать 4 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Богородице перед ее чудотворной иконой "Геронтиссой" - считается, что святыня помогает избавиться от болезней, в том числе и от неизлечимых, помогает людям в скорбных жизненных обстоятельствах, оказывает милость пожилым людям, помогает в родах, избавлении от бесплодия, а также в учебе.

По народным обычаям в этот день принято заготавливать кору ольхи - она содержит дубильные вещества, которые помогают остановить кровотечение и лечить воспаления.

Кто отмечает день ангела 4 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Иван, Зосима, Никита, Николай, Никифор, Федор и Яков.

По старому стилю день ангела у Василия, Дарьи, Таисии.

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