Подкормка моркови при посадке необязательна, но опытные огородники считают, что в грядку нужно добавить хотя бы самое простое удобрение. Тем более, что покупать его не нужно - оно у большинства хозяев точно есть.
Что добавить в грядку при посадке моркови
Простое и доступное удобрение, о котором идет речь – это обычная зола. Ее смешивают с песком и добавляют в бороздки при посеве.
Как это правильно сделать:
- смешать золу с речным песком в пропорции 1:1;
- положить по 1 ст. л. смеси в бороздку и посеять морковь.
Если речь идет о рассаде, то тогда в лунку добавляют по горсти этой смеси.
Как это работает? Почва благодаря песку становится более рыхлой - то, что нужно для морковки, а зола насыщает калием, который необходим для сладости овоща, и фосфором - чтобы морковь не трескалась.
Кроме всего, зола также делает почву менее кислой и способна отпугивать морковную муху.
Но с золой также важно не переборщить: если ее будет много, то морковь начнет деформироваться. Оптимальное количество золы - это до 200 г на 1 кв. м.
Можно использовать и другие удобрения для моркови при посадке - например, в почву вносят суперфосфат, калий и мочевину. Пропорция на 1 кв. м такая: 45 г суперфосфата + 35 г хлористого калия + 20 г мочевины. Все это заделывают в почву граблями перед посадкой.
Основные советы при посадке моркови
Сеять морковь советуют на грядках, где до этого росли огурцы, томаты, лук, ранний картофель.
Перед посевом также нужно:
- пролить грядку обильно водой;
- сделать бороздки глубиной примерно 2 см, расстояние между рядами при посадке моркови - 15-20 см;
- посеять семена и присыпать их слоем земли в 1 см.
Между рядами моркови или по периметру грядки высаживают лук - он защищает от морковной мухи, главного врага овоща.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда сеять морковь весной 2025 по лунному календарю.