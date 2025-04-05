Простое и доступное удобрение для моркови при посадке весной поможет вырастить хороший урожай - рассказываем, о чем речь.

Подкормка моркови при посадке необязательна, но опытные огородники считают, что в грядку нужно добавить хотя бы самое простое удобрение. Тем более, что покупать его не нужно - оно у большинства хозяев точно есть.

Что добавить в грядку при посадке моркови

Простое и доступное удобрение, о котором идет речь – это обычная зола. Ее смешивают с песком и добавляют в бороздки при посеве.

Как это правильно сделать:

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смешать золу с речным песком в пропорции 1:1;

положить по 1 ст. л. смеси в бороздку и посеять морковь.

Если речь идет о рассаде, то тогда в лунку добавляют по горсти этой смеси.

Как это работает? Почва благодаря песку становится более рыхлой - то, что нужно для морковки, а зола насыщает калием, который необходим для сладости овоща, и фосфором - чтобы морковь не трескалась.

Кроме всего, зола также делает почву менее кислой и способна отпугивать морковную муху.

Но с золой также важно не переборщить: если ее будет много, то морковь начнет деформироваться. Оптимальное количество золы - это до 200 г на 1 кв. м.

Можно использовать и другие удобрения для моркови при посадке - например, в почву вносят суперфосфат, калий и мочевину. Пропорция на 1 кв. м такая: 45 г суперфосфата + 35 г хлористого калия + 20 г мочевины. Все это заделывают в почву граблями перед посадкой.

Основные советы при посадке моркови

Сеять морковь советуют на грядках, где до этого росли огурцы, томаты, лук, ранний картофель.

Перед посевом также нужно:

пролить грядку обильно водой;

сделать бороздки глубиной примерно 2 см, расстояние между рядами при посадке моркови - 15-20 см;

посеять семена и присыпать их слоем земли в 1 см.

Между рядами моркови или по периметру грядки высаживают лук - он защищает от морковной мухи, главного врага овоща.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда сеять морковь весной 2025 по лунному календарю.

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