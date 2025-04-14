Страстная неделя - это период строгого поста и духовного очищения.

Пасха 2025 отмечается 20 апреля у всех христиан. Но перед светлым праздником длится Страстная седмица или Страстная неделя, в течение которой верующие соблюдают строгий пост. Этот период называется так, поскольку посвящен Страстям (мучениям) Христовым, которые пережил Иисус в последнюю неделю земной жизни.

Страстная неделя по дням имеет отдельные традиции и историю. Мы детально рассказали, чем посвящена каждая дата и с какими народными традициями связана.

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Что такое Страстная неделя - значение каждого дня

Перед Пасхой в течение 50 дней длится Великий пост 2025, последняя седмица которого и называется Страстной - в этом году она длится с 14 по 19 апреля включительно. Верующим стоит знать, что означает Страстная неделя - названия дней и их традиции имеют давнюю историю. Каждая дата посвящена определенным библейским событиям.

14 апреля - Великий понедельник

Чему посвящен: моральному уроку о том, что вера должна подкрепляться действиями, а не только словами. В этот день вспоминаются такие библейские события, как проклятие бесплодной смоковницы, изгнание Иисусом торговцев из храма и воспоминаниям Иосифа Прекрасного.

Как отмечают: богослужением и молитвой. Страстная неделя в славянской традиции начинается с покаяния. В храмах читают Псалтырь о проклятии смоковницы и ветхозаветном Иосифе. Происходит Чин мироварения - в церквях изготовляют священное ароматическое миро для помазания.

15 апреля - Великий вторник

Чему посвящен: размышлениям о Страшном Суде. В этот день вспоминают, как Иисус раскритиковал фарисеев за лицемерие, а также сделал пророчество о разрушении Иерусалима, конце света и Божьем Суде для каждого человека.

Как отмечают: проявляют доброту к близким. Второй день Страстной недели 2025 посвящен Суду, который ждет каждого человека после смерти. Во вторник стоит задуматься о своей жизни, наладить отношения с родными и сделать добрый поступок.

16 апреля - Великая среда

Чему посвящена: любви и предательству. В церкви вспоминают женщину, которая помазала миром Иисуса (символ любви), и Иуду Искариота, который решил сдать Христа правительству (символ предательства).

Как отмечают: внутренним анализом и покаянием. В среду каждому верующему стоит задуматься о поступках и быть искренним с собой. Если что-то тяготит душу - можно сходить на исповедь.

17 апреля - Великий четверг

Чему посвящен: Тайной вечере и аресту Иисуса. Библия описывает последний ужин Христа со своими учениками. Во время трапезы он установил таинство Евхаристии и омыл ноги апостолам в знак смирения. После вечери Иуда предал учителя, и Иисуса арестовали.

Как отмечают: уборкой и мытьем. Великий или Чистый четверг 2025 в Украине принято посвящать подготовке к Пасхе. Верующие начинают красить яйца и готовить пасхи, но перед этим обязательно моются и приводят в порядок дом.

18 апреля - Страстная пятница

Чему посвящена: казни Христа. Пятый день Страстной седмицы 2025 - самый скорбный и трагический во всем церковном календаре. Верующие вспоминают суд Пилата, несение креста на Голгофу, распятие Иисуса и его погребение.

Как отмечают: соблюдают траур. Страстная пятница - день глубокой печали. В церкви не проводится литургия и не звенят колокола. Вместо этого в храмах выносят Плащаницу - символ погребенного тела Христа. Верующим стоит отложить любую работу и посвятить день молитве и раскаянию.

Всем известно о Страстной неделе, что можно есть только постные блюда. В пятницу верующим по возможности стоит вообще отказаться от еды и соблюсти однодневную голодовку. Строго запрещено веселиться, ходить в гости, грешить.

19 апреля - Великая суббота

Чему посвящена: сошествию Христа в ад. Согласно Библии, после казни Иисус спустился в преисподнюю и вывел оттуда всех ветхозаветных праведников, в том числе Адама и Еву.

Как отмечают: заканчивают подготовку к Пасхе. Это день финальных приготовлений. Можно убирать в доме, приготовить пасхи и крашанки, посвятить продукты в церкви. Но всё ещё не разрешается веселиться и ссориться с близкими. Скромность и доброта будут вознаграждены.

Когда Страстная неделя заканчивается, наступает Пасха и верующие вспоминают чудесное Воскрешение Христово.

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