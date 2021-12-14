Как сделать простые снежинки из бумаги быстро и просто - читайте на УНИАН.

Красивые элементы декора на Новый год не обязательно покупать в магазине - можно сделать самостоятельно. Снежинки - распространенное украшение, которое не требует специальных навыков. Такие поделки своими руками на Новый год понравятся и взрослым, и детям.

Ранее мы рассказывали, какие украшения на Новый год 2022 можно еще сделать.

Как вырезать простые снежинки из бумаги

Первый вариант - классическая снежинка с узором. Для того, чтобы ее сделать, вам понадобится лист бумаги, карандаш и маникюрные ножницы.

Шаг 1. Возьмите лист А4 и сложите его наискось так, чтобы получился квадрат. Затем лишнюю часть отрежьте.

Шаг 2. Получившийся треугольник сложите вдвое так, чтобы снова получился треугольник, но меньшего размера.

Шаг 3. Заверните правый угол в центр фигуры, как указано на скриншоте ниже.

Шаг 4. Затем то же самое проделайте с левым углом треугольника и отрежьте нижние выступающие части, чтобы получилась ровная фигура.

Шаг 5. На треугольнике нарисуйте карандашом или ручкой желаемый узор и с помощью маникюрных ножниц вырежьте его по контуру.

В конце у вас получится традиционная ажурная снежинка из бумаги. Для того, чтобы в точности выполнить технику, вы можете посмотреть подробное видео.

Объемная снежинка из бумаги - как сделать

Такой вариант новогоднего украшения достаточно популярен и понравится девушкам, которые готовы потратить чуть больше времени, сил и терпения. Вам понадобятся:

5 листов бумаги;

клей;

ножницы;

карандаш или ручка.

Шаг 1. Возьмите прямоугольный лист бумаги, сложите его наискось так, чтобы получится треугольник. Отрежьте лишнюю часть и оставьте квадрат 20.5 х 20.5 см.

Шаг 2. Отступите от края 4 см и сделайте надсечку карандашом. Затем на каждые 1.5 см еще по одной надсечке. От последней отступите 7 см и нарисуйте еще 2 черточки. То же самое повторите внизу листа.

Шаг 3. Прочертите линии вниз по сделанным надсечкам, а затем сворачивайте лист по линиям сначала в одну, а затем в обратную сторону.

Шаг 4. Сложенный лист смажьте по краям клеем, соедините между собой и затем сверните пополам, предварительно внутри смазав клеем. Проделайте то же самое с другими листами - у вас должно получиться 5 одинаковых заготовок.

Шаг 5. Нарисуйте на заготовке фигуру, как показано на рисунке, и вырежьте ее ножницами. Так же точно поступите и с другими заготовками.

Шаг 6. Склейте между собой фигуры, промазав каждую из них вертикально клеем.

Шаг 7. Последнюю фигуру также промажьте клеем и соедините с первой, как указано на скриншоте.

Подробный видео-урок по изготовлению такой объемной снежинки вы можете посмотреть ниже.

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Автор: Кристина Кащавцева