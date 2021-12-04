Какие поделки на Новый год 2022 своими руками из бумаги или других материалов сделать дома - читайте на УНИАН.

Подготовка к Новому году уже началась, поэтому самое время заранее узнать, как нарядить свою квартиру вместе с ребенком. Более того, наши советы помогут вам избежать ситуаций, когда в 12 ночи чадо резко вспоминает о том, что ему на завтра нужны какие-нибудь поделки на Новый год в школу.

Ранее мы рассказывали, как сделать украшения на Новый год.

Новогодние поделки своими руками 2022 - простые варианты

На самом деле, придумать тематическое украшения несложно, а реализовать его еще проще. Зачастую материал для новогодних поделок - безделушки и "бытовой мусор", который есть в каждой квартире. Хотя, некоторые материалы все-таки приедется купить.

Новогодний венок мини

Для того, чтобы сделать такое милое украшение, вам необходимы:

зеленые пластиковые бусины в виде снежинок;

зеленая синельная проволока;

красные бусины;

красная лента;

ножницы.

Возьмите проволоку и нанижите на нее бусины в таком порядке: 3 снежинки - 1 красная, 3 снежинки - 1 красная и так 7 раз. Затем соедините края проволоки, закрутите и обрежьте концы. Используйте 25 см ленты, чтобы перевязать место соединения проволоки. Вы можете отрегулировать размер веночка самостоятельно, увеличивая или уменьшая количество бусин.

Снеговик из ваты или акрила

Прежде, чем начинать делать такой новогодний декор, запаситесь:

акриловыми белыми помпонами разного диаметра или ватой;

черными шляпками небольшого размера;

"бегающими" глазами диаметром 4 см;

красно-белой синельной проволокой;

двусторонним скотчем;

нитками;

клеевым пистолетом;

палочками для мороженого.

Читайте такжеХватит голову ломать: оригинальные и опасные идеи, что подарить на Новый год 2022Сначала нужно сделать заготовку - склеить между собой акриловые помпоны или вату, скатанную в шары, с помощью клеевого пистолета. Сверху, на самый маленький помпон, приклеить шляпку и глаза. Отрежьте небольшой кусок проволоки и сделайте шарф для снеговика.

Возьмите палочку для мороженого и обклейте ее декоративным скотчем, тогда у вас получится соорудить закладку для ребенка, приклеив снеговика к основанию палочки. Если вы решили, что поделка должна висеть в воздухе, то возьмите нитку длиной 25-30 см и завяжите ее вокруг любого круглого предмета, чтобы сформировать красивый бантик. Затем этот бантик приклейте к шляпке снеговика.

Снеговик из туалетной втулки

Идеальный вариант поделки для детей, с которым справятся даже самые маленькие. Найдите в магазине:

картонные трубки от туалетной бумаги;

игрушечные глаза;

маркеры;

клей;

ленты;

синельная проволока;

акриловые помпоны.

В верхней части втулки нужно сделать лицо - наклеить глаза, нарисовать нос и рот, повязать шарф из проволоки. Соорудите наушники - отрежьте 7-8 см проволоки, согните ее полукругом и приклейте по одному помпону на концы. Готовые наушники поместите на "голову" снеговика. По желанию, вместо наушников можно использовать самодельные вязаные шапочки.

Новогодняя елка из палочек для мороженого

Мороженое - не совсем зимний продукт, но многие дети лакомятся им даже в холод. Так что, палочки от сладостей не выбрасывайте, их нужно 8-10 штук. Дополнительно купите:

зеленую и коричневую краску;

клеевой пистолет;

металлическую проволоку;

бусины или разноцветные помпоны;

желтый фетр;

блестки.

Сначала склейте 3 палочки для мороженого между собой треугольником. Затем на этот каркас вертикально наклейте остальные, чтобы заполнить пустоту внутри фигуры. Одну палочку наклейте посередине - это будет ствол елки. Покрасьте заготовку зеленой и коричневой краской, посыпьте блестками.

Кусок проволоки обмотайте вокруг новогоднего дерева в качестве гирлянды. Из фетра вырежьте звезду и наклейте ее на вершину поделки, декорируйте елку помпонами. Если хотите, можете приклеить к украшению нитку, чтобы повесить его куда-нибудь.

Новогодняя звезда из бумаги

Простой и удобный вариант поделки для тех, у кого дома накопилось много ненужных пуговиц. Чтобы сделать такое украшение, вам нужны:

заготовки из бумаги в форме звезды;

клей;

пуговицы;

нитка.

Вырежьте из бумаги или ткани звезды желаемого размера. Можно сделать несколько, а затем склеить их между собой, тогда у вас получится двойная новогодняя звезда. Сверху наклейте пуговицы - цвет и размер выбирайте сами, отталкиваясь от своей фантазии. На вершину звезды наклейте нитку и завяжите, чтобы поделкой можно было украсить дом.

Другие варианты новогодних украшений своими руками смотрите на видео.

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Автор: Кристина Кащавцева