Как сделать оригинальные украшения на Новый год своими руками - читайте на УНИАН.

Новогодние праздники - отличный повод, чтобы всей семьей нарядить квартиру и создать себе хорошее настроение. Лучше всего мастерить украшения с детьми - это поможет увлечь ребенка и объединить всех домочадцев общим делом.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку по знаку Зодиака.

Как украсить дом на Новый год без затрат - общие рекомендации

Читайте такжеВыходные дни декабря 2021: сколько будем работать и отдыхатьПервое, с чем вам нужно определиться - это идея и цветовая гамма. Желательно создавать декор интерьера в едином стиле, тогда вы получите квартиру не хуже, чем на обложках модных журналов.

Подбирайте элементы декора, ориентируясь на выбранный стиль, чтобы общая картинка в итоге смотрелась гармонично. Украшая детскую комнату, помните о том, что результат должен быть не только красивым, но и безопасным, чтобы малыш случайно не травмировался.

Новогодний венок из шишек - делаем за 20 минут

Самый простой вариант - использовать хвойные веточки, которые остаются у вас после установки праздничной елки. Альтернативный вариант - купить их отдельно. Также вам понадобятся шишки, маленькие игрушки и бантики. Если же вы творческая душа, то венок на Новый год можно соорудить из любых других материалов - фантазия не ограничена.

Как сделать шарик для елки самостоятельно

Украшение праздничной елки - один из самых важных и ответственных ритуалов праздника. Вы можете повесить на нее купленные шары или сделать игрушки своими руками. Для этого подойдут поделки из картона, ниток, фетра, мешковины и любых других текстильных инструментов. Иногда елочные шары делают с помощью пластиковых заготовок - тут уже решать вам.

Новогодняя гирлянда своими руками - на стену и окно

Оригинальная гирлянда, которую можно повесить на елку, окно, стену или под потолок - универсальный элемент декора. Такое украшение можно выполнить из цветной бумаги, картона, фольги, шишек, сухих веток, фетра или ткани. Опять же, всё зависит от того, какого стиля в интерьере вы придерживаетесь и как много времени можете посвятить такому занятию.

Украшения на Новый год 2022 в виде композиций

К слову, новогодний декор - это не только многочасовые страдания над россыпью благ текстильной промышленности, но и простые лаконичные композиции. Наиболее простой вариант - большая стеклянная емкость (например, банка), куда вы сложите мандарины и шишки, яблоки и елочные шары - на ваше усмотрение. Украшаете свое творение "дождиком" или искусственным снегом - композиция готова.

Как делать снежинки из бумаги на Новый год

Hand Made снежинки - это один из самых популярных элементов праздничного декора. Для того, чтобы создать такое незатейливое, но весьма оригинальное украшение, вам нужно взять лист бумаги или салфетку, а затем вырезать ее по желаемому рисунку. В конце такое изделие можно украсить бисером, бусинами или стразами. Декорировать снежинками можно любой уголок квартиры - стены, елку или карниз.

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Автор: Кристина Кащавцева