Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Кабачки превосходно сочетаются с разнообразными продуктами. Приготовленные в духовке они приобретают пикантный замечательный вкус и аппетитный внешний вид.
Кабачки с мясным фаршем
- Кабачки - 1 шт. (большой)
- Помидоры - 2 шт. (диаметром как кабачок)
- Фарш мясной - 300 г
- Рис круглозернистый - 0,5 ст.
- Сыр - 100 г
- Майонез - 50 г
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Лук - 1 шт.
- Мука - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Специи сухие - по вкусу
Обжарить на сковороде с растительным маслом фарш и измельченный лук до готовности обоих составляющих. Готовый фарш смешать с отварным рисом. Добавить соль и различные специи, перемешать.
Очистить кабачки от кожуры, вынуть сердцевину с семенами и нарезать толстыми кольцами. Обвалять кабачковые кольца в муке.
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Налить на сковороду масло, прогреть его и выложить кабачковые заготовки. Слегка обжарить их с двух сторон до появления золотистой корочки и до состояния полуготовности.
Фаршировать кабачки и выложить их на смазанный маслом противень.
Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу. Нарезать их кольцами и выложить поверх колец из кабачков. Добавить майонез и положить в духовку на 40-50 минут при температуре 200°С.
За 5 минут до готовности кабачки вынуть из духовки противень и посыпать их тертым сыром. При подаче украсить свежей зеленью.
Кабачки в духовке в сметане
- Кабачок - 1 шт.
- Сметана - 100 г
- Сыр - 70 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Укроп - 1 пучок
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Растительное масло - 0,5 ч. л.
Вымыть кабачок, зелень, очистить зубчик чеснока. Натереть сыр на мелкой терке. Смешать сметану с чесноком и рубленым укропом.
Кабачки порезать кружочками, посолить и поперчить. Противень смазать растительным маслом. Выложить кабачки в один ряд. На каждый кружочек кабачка положить сметану с укропом, посыпать тертым сыром.
Разогреть духовку. Запекать кабачки в течение 20 минут при температуре 180°С.
Гратен с кабачками
- Кабачок - 2 шт.
- Картофель - 2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 2-3 зубчика
- Яйцо - 1 шт.
- Сливки - 220 мл
- Сливочное масло - 20 г
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Сыр швейцарский - 100 г
- Мука пшеничная - 3 ст. л.
- Тимьян сушеный - 0,5 ч. л.
- Прованские травы - 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый - 2-3 щепотки
- Соль - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Овощи почистить и порезать кружочками одинаковой толщины, примерно 5-7 мм. Чеснок порезать пластинками.
Все овощи перемешать с растительным маслом. Обжарить их на сковороде гриль с двух сторон до образования красивой корочки.
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Форму для запекания смазать сливочным маслом. На дно положить лук, чеснок, картофель. Посолите, поперчите и добавьте специй.
Приготовления соуса. Смешать сливки с яйцом, мукой, добавить щепотку соли, половину тертого сыра. Полить картофель соусом. Сверху положить кабачки гриль, соль, специи и залить соусом. Добавить сверху пластинки сливочного масла и посыпать тертым сыром. Положить в горячую духовку на 30 минут запекаться при температуре 200°С.
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