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Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску

15:19, 08 июля 2020
Праздники
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Вкусные кабачки в духовке - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Кабачки превосходно сочетаются с разнообразными продуктами. Приготовленные в духовке они приобретают пикантный замечательный вкус и аппетитный внешний вид.

Кабачки с мясным фаршем

  • Кабачки - 1 шт. (большой)
  • Помидоры - 2 шт. (диаметром как кабачок)
  • Фарш мясной - 300 г
  • Рис круглозернистый - 0,5 ст.
  • Сыр - 100 г
  • Майонез - 50 г
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Лук - 1 шт.
  • Мука - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Специи сухие - по вкусу

Обжарить на сковороде с растительным маслом фарш и измельченный лук до готовности обоих составляющих. Готовый фарш смешать с отварным рисом. Добавить соль и различные специи, перемешать.

Очистить кабачки от кожуры, вынуть сердцевину с семенами и нарезать толстыми кольцами. Обвалять кабачковые кольца в муке.

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Налить на сковороду масло, прогреть его и выложить кабачковые заготовки. Слегка обжарить их с двух сторон до появления золотистой корочки и до состояния полуготовности.

Фаршировать кабачки и выложить их на смазанный маслом противень.

Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу. Нарезать их кольцами и выложить поверх колец из кабачков. Добавить майонез и положить в духовку на 40-50 минут при температуре 200°С.

За 5 минут до готовности кабачки вынуть из духовки противень и посыпать их тертым сыром. При подаче украсить свежей зеленью.

Кабачки в духовке в сметане

  • Кабачок - 1 шт.
  • Сметана - 100 г
  • Сыр - 70 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Укроп - 1 пучок
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Растительное масло - 0,5 ч. л.

Вымыть кабачок, зелень, очистить зубчик чеснока. Натереть сыр на мелкой терке. Смешать сметану с чесноком и рубленым укропом.

Как приготовить кабачки в духовке / фото ua.depositphotos.com

Кабачки порезать кружочками, посолить и поперчить. Противень смазать растительным маслом. Выложить кабачки в один ряд. На каждый кружочек кабачка положить сметану с укропом, посыпать тертым сыром.

Разогреть духовку. Запекать кабачки в течение 20 минут при температуре 180°С.

Гратен с кабачками

  • Кабачок - 2 шт.
  • Картофель - 2 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сливки - 220 мл
  • Сливочное масло - 20 г
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Сыр швейцарский - 100 г
  • Мука пшеничная - 3 ст. л.
  • Тимьян сушеный - 0,5 ч. л.
  • Прованские травы - 0,5 ч. л.
  • Перец черный молотый - 2-3 щепотки
  • Соль - по вкусу
  • Зелень - по вкусу

Овощи почистить и порезать кружочками одинаковой толщины, примерно 5-7 мм. Чеснок порезать пластинками.

Все овощи перемешать с растительным маслом. Обжарить их на сковороде гриль с двух сторон до образования красивой корочки.

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Форму для запекания смазать сливочным маслом. На дно положить лук, чеснок, картофель. Посолите, поперчите и добавьте специй.

Приготовления соуса. Смешать сливки с яйцом, мукой, добавить щепотку соли, половину тертого сыра. Полить картофель соусом. Сверху положить кабачки гриль, соль, специи и залить соусом. Добавить сверху пластинки сливочного масла и посыпать тертым сыром. Положить в горячую духовку на 30 минут запекаться при температуре 200°С.

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