Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску

Кабачки можно запекать как с мясным фаршем, так и с другими овощами.

Кабачки превосходно сочетаются с разнообразными продуктами. Приготовленные в духовке они приобретают пикантный замечательный вкус и аппетитный внешний вид.

Кабачки с мясным фаршем

Кабачки - 1 шт. (большой)

Помидоры - 2 шт. (диаметром как кабачок)

Фарш мясной - 300 г

Рис круглозернистый - 0,5 ст.

Сыр - 100 г

Майонез - 50 г

Растительное масло - 2 ст.л.

Лук - 1 шт.

Мука - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Обжарить на сковороде с растительным маслом фарш и измельченный лук до готовности обоих составляющих. Готовый фарш смешать с отварным рисом. Добавить соль и различные специи, перемешать.

Очистить кабачки от кожуры, вынуть сердцевину с семенами и нарезать толстыми кольцами. Обвалять кабачковые кольца в муке.

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Налить на сковороду масло, прогреть его и выложить кабачковые заготовки. Слегка обжарить их с двух сторон до появления золотистой корочки и до состояния полуготовности.

Фаршировать кабачки и выложить их на смазанный маслом противень.

Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу. Нарезать их кольцами и выложить поверх колец из кабачков. Добавить майонез и положить в духовку на 40-50 минут при температуре 200°С.

За 5 минут до готовности кабачки вынуть из духовки противень и посыпать их тертым сыром. При подаче украсить свежей зеленью.

Кабачки в духовке в сметане

Кабачок - 1 шт.

Сметана - 100 г

Сыр - 70 г

Чеснок - 1 зубчик

Укроп - 1 пучок

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 0,5 ч. л.

Вымыть кабачок, зелень, очистить зубчик чеснока. Натереть сыр на мелкой терке. Смешать сметану с чесноком и рубленым укропом.

Кабачки порезать кружочками, посолить и поперчить. Противень смазать растительным маслом. Выложить кабачки в один ряд. На каждый кружочек кабачка положить сметану с укропом, посыпать тертым сыром.

Разогреть духовку. Запекать кабачки в течение 20 минут при температуре 180°С.

Гратен с кабачками

Кабачок - 2 шт.

Картофель - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Сливки - 220 мл

Сливочное масло - 20 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Сыр швейцарский - 100 г

Мука пшеничная - 3 ст. л.

Тимьян сушеный - 0,5 ч. л.

Прованские травы - 0,5 ч. л.

Перец черный молотый - 2-3 щепотки

Соль - по вкусу

Зелень - по вкусу

Овощи почистить и порезать кружочками одинаковой толщины, примерно 5-7 мм. Чеснок порезать пластинками.

Все овощи перемешать с растительным маслом. Обжарить их на сковороде гриль с двух сторон до образования красивой корочки.

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Форму для запекания смазать сливочным маслом. На дно положить лук, чеснок, картофель. Посолите, поперчите и добавьте специй.

Приготовления соуса. Смешать сливки с яйцом, мукой, добавить щепотку соли, половину тертого сыра. Полить картофель соусом. Сверху положить кабачки гриль, соль, специи и залить соусом. Добавить сверху пластинки сливочного масла и посыпать тертым сыром. Положить в горячую духовку на 30 минут запекаться при температуре 200°С.

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