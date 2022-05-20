День Иоанна Богослова посвящен одному из двенадцати апостолов.

21 мая церковь отмечает День Иоанна Богослова - одного из двенадцати апостолов и единственного, который умер своей смертью. Иоанн занимает особое место среди апостолов и считается один из самых дорогих для Иисуса учеников. Наши предки считали этот день очень удачным, а рожденного 21 мая человека - счастливчиком.

День Иоанна Богослова - история жизни святого

Апостол Иоанн был сыном галилейского рыбака Зеведея. Иисус Христос встретил его вместе с братом Иаковом на Генисаретском озере и предложил им стать своими учениками. Иоанн стал ближайшим учеником Иисуса и всегда был предан своему учителю.

После смерти Иисуса Иоанн сотворил немало чудес, воскрешал мертвых и читал проповеди, за что его назвали Богословом. Он также опекался Девой Марией до её смерти по просьбе Иисуса. Апостол Иоанн дожил до столетнего возраста и умер своей смертью.

День Иоанна Богослова: традиции, что нельзя делать

21 мая верующие ходят в церковь и молятся апостолу Иоанну. У святого просят защиты и покровительства, излечения от болезней, благополучия в семье, любви между супругами. Если посетить храм нет возможности - молитву читают дома.

Наши предки имели интересную традицию в День Иоанна: они пекли пироги и раздавали их соседям и прохожим. Считалось, что раздать нужно все пироги. А если что-то отдать не получится, то пирог нужно раскрошить птицам. 21 мая посвящали посеву пшеницы. Но тяжело работать сегодня нельзя.

День Иоанна Богослова: поздравления в открытках

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