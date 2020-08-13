Астрологи назвали главные недостатки знаков Зодиака

Овен все делает прямолинейно, так что не удивляйтесь, что свои претензии он может высказать прямо в лицо.

Расположение звезд на небосводе в момент вашего рождения, без сомнения, влияет на характер. Астрологи назвал главные недостатки каждого знака Зодиака.

Об этом пишет freedfeel.ru.

Овен

Овен все делает прямолинейно, так что не удивляйтесь, что свои претензии он может высказать прямо в лицо. Часто он отталкивает этим окружающих, но прекрасно осознавая это, он даже не собирается меняться.

Тельцы очень прагматичные и корыстные люди. Эти качества они переносят даже в отношения, в которых лучше все же руководствоваться более одухотворенными вещами.

Близнецы

То, что Близнецы – известные говоруны и «запудриватели» мозгов не знает только ленивый или те, кто с ними не сталкивались по жизни. Близнецы будто созданы для того, чтобы генерировать и распространять слухи, которые они искренне считают объективной информацией.

Рак

Рак - это самый обидчивый знак Зодиака.

Понять, на что обиделся Рак практически невозможно. Можете гадать на картах, на кофейной гуще, на бобах – результат один, попадете пальцем в небо. Рак просто сам пока еще не придумал – за что бы на вас надуться, причина всегда найдется, за этим дело не станет.

Лев

Лев - настоящий тиран. Он стремится заполнить собой все пространство, поэтому остается только либо предоставить ему все, либо загнать в резервацию. Правда, в этом случае отношения или дружба со Львом явно не затянутся.

Дева

Девы - заядлые карьеристы в плохом смысле этого слова.

В карьерных вопросах незаинтересованный вид Девы регулярно обманывает бдительность конкурентов. Пока они бегут, как заведенные белки в колесе как-то незаметно оказывается, что именно Дева становится начальником.

Весы могут напоминать несладкую конфету в очень красивой упаковке: при более близком знакомстве из них лезет упрямство, эгоцентризм, капризы, перепады настроения.

Скорпион

Скорпионы неторопливы в развитии отношений. Огонь в них разгорается медленно, но так же медленно и гаснет. То есть объект скорпионьей любви может давно уйти к другому, выйти замуж и нарожать детишек, а Скорпион все будет продолжать звонить и дышать в трубку, подстерегать у подъезда и предлагать «начать все с начала».

Стрелец

Стрелец – это типичный сапожник без сапог, это тот случай, когда толстый учит, как похудеть, бедный учит, как разбогатеть и бездетный учит, как воспитывать детей.

Козерог

Этот знак как будто создан для того, чтобы вечно готовиться к чему-то важному и глобальному в своей жизни. Вот только, к сожалению, ничего конкретного они для этого особо не делают, а значит и желаемого не достигают.

Водолей

Водолеи – настоящие инопланетяне, а те, кто не кажутся таковыми, просто удачно маскируются. В реальной жизни строить с ними отношения очень сложно. Особенно прагматичным людям.

Рыбы

Рыбы очень ветреные, но никогда в этом не признаются.

Уважающая себя Рыба никогда не сознается в измене, даже пойманная с поличным, она будет говорить, что все не так и вам все померещилось. То же самое Рыба будет говорить, если ее обвинят еще в каком-то неблаговидном поступке. Вы оглянуться не успеете, как сами окажетесь во всем виноваты, а Рыбы еще будут от души утешать вас и просить не переживать и не винить себя во всем.

Ранее астролог назвала четыре знака Зодиака, у которых в августе закончится сложный период.

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