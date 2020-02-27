Високосный год 2020: особенный день 29 февраля, приметы и запреты

Високосный год наступает раз в четыре года. С его приходом календарный год получает дополнительный день, а все мы – повод задуматься, что же он значит и как может повлиять на нашу жизнь.

Если верить многочисленным поговоркам и приметам, то високосный год может принести немало бед. Издавна считалось: для того, чтобы попытаться избежать этого, следует соблюдать ряд установленных запретов.

Наиболее опасным в этот год считается 29 февраля, день, который бывает лишь раз в четыре года.

Касьянов день

Касьянов день – это «народное» название 29 февраля. Происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина, который предал Бога.

Читайте такжеВыходные и праздники в феврале 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)Он считается недоброжелательным, корыстным, скупым, завистливым, злопамятным и таким, кто приносит людям одни несчастья.

Существует несколько легенд, связанных с этим святым.

Одна из них повествует, что святой Касьян был светлым ангелом, но предал Бога, когда рассказал дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу. После предательства Касьян раскаялся, а Бог пожалел грешника и сравнительно легко его наказал. Он приставил к нему ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три года, а на четвертый год давал ему отдых.

По другой легенде, Касьян стоял на страже у ворот ада, и только раз в году имел право оставить их и явиться на землю.

29 февраля: приметы

Предки верили: именно в этот день вероятность того, что плохие суеверия сбудутся значительно выше и последствия страшнее. Среди наиболее распространенных примет следует выделить такие:

- нельзя начинать что-то новое (особенно, начинать строить дом или чинить что-то);

- нельзя устраивать свадьбу (считается, что у пар, которые решают расписаться в этот день, семейного счастья точно не будет);

- нельзя совершать важные покупки или сделки (ничего хорошего такие не принесут).

День рождения 29 февраля

29 февраля – особый день года, и в большей степени для тех, кто родился в этот день.

Согласно древним поверьям, человек, который появился на свет в этот день, будет несчастен и неудачлив. Именно потому в старину женщины старались всеми способами оттянуть момент рождения до 1 марта.

Сегодня же люди, рожденные 29 февраля, даже наоборот считают себя такими же особенными, как и этот день.

Ведь вероятность появиться на свет именно в этот день равна 1:1461. Получается, что в мире есть около четырех миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована 29 февраля.

Наиболее дискуссионный вопрос – как праздновать День рождения в остальные три года, когда 29 февраля «выпадает».

Немецкий профессор Хайнрих Хемме даже изобрёл «календарь» празднования Дня рождения для тех, кто родился в этот особенный день.

По его мнению, день празднования зависит от часа рождения. Те, кто родился в первые часы после полуночи, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи 1 марта, лучше отмечать день рождения 1 марта. Те же, кто родился в первой половине дня (от 06:00 до 12:00), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год – 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (от 12:00 до 18:00), график празднования следующий: первый год – 28 февраля, а последующие два – 1 марта.