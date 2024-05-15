Представитель Латвии на "Евровидении-2024" Dons, настоящее имя которого Артур Шингирейс, в очередной раз выразил свою поддержку Украине. Певец удивил исполнением песни "Teresa & Maria".
Артур Шингирейс, который ранее приютил собаку из Харькова, под гитару спел конкурсный трек украинского дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil. В своем Instagram латвийский артист опубликовал видео, на котором видно сине-желтую ленту на его одежде. В конце видео Dons в знак поддержки Украины сказал: "Слава Украине".
"Спасибо тебе, Украина, что вырастила этих двух талантливых артисток Alyona Alyona и Jerry Heil! Сила Украины вдохновляет всех нас", - написал под видео исполнитель.
На пение Dons уже успела отреагировать рэперiа Alyona Alyona. Она написала в комментариях под видео: "Спасибо большое и до встречи в Риге 21 июня".
Реакция слушателей
- "Спасибо за поддержку. У вас замечательный голос"
- "Спасибо за поддержку, у вас невероятная песня, которая до сих пор не выходит у меня из головы!"
- "Как это правильно сказать, то ли песня очень подходит вашему исполнению, то ли ваше исполнение очень подходит этой песне"
- "Мы благодарны Латвии за то, что она рассказала нам о таком талантливом певце, как ты. Очень понравилось твое выступление и твое присутствие на Евровидении"
К слову, на Евровидении Dons выступил с песней "Hollow", в которой рассказал о человеческой неуверенности, и как она не позволяет наслаждаться жизнью. Свою певческую карьеру артист начал еще в 16 лет. А на конкурсе он занял 16 место.
Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" Nemo довел до мурашек своим исполнением песни "Teresa & Maria".