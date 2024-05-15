Dons растрогал своим чувственным исполнением композиции.

Представитель Латвии на "Евровидении-2024" Dons, настоящее имя которого Артур Шингирейс, в очередной раз выразил свою поддержку Украине. Певец удивил исполнением песни "Teresa & Maria".

Артур Шингирейс, который ранее приютил собаку из Харькова, под гитару спел конкурсный трек украинского дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil. В своем Instagram латвийский артист опубликовал видео, на котором видно сине-желтую ленту на его одежде. В конце видео Dons в знак поддержки Украины сказал: "Слава Украине".

"Спасибо тебе, Украина, что вырастила этих двух талантливых артисток Alyona Alyona и Jerry Heil! Сила Украины вдохновляет всех нас", - написал под видео исполнитель.

На пение Dons уже успела отреагировать рэперiа Alyona Alyona. Она написала в комментариях под видео: "Спасибо большое и до встречи в Риге 21 июня".

Реакция слушателей

"Спасибо за поддержку. У вас замечательный голос"

"Спасибо за поддержку, у вас невероятная песня, которая до сих пор не выходит у меня из головы!"

"Как это правильно сказать, то ли песня очень подходит вашему исполнению, то ли ваше исполнение очень подходит этой песне"

"Мы благодарны Латвии за то, что она рассказала нам о таком талантливом певце, как ты. Очень понравилось твое выступление и твое присутствие на Евровидении"

К слову, на Евровидении Dons выступил с песней "Hollow", в которой рассказал о человеческой неуверенности, и как она не позволяет наслаждаться жизнью. Свою певческую карьеру артист начал еще в 16 лет. А на конкурсе он занял 16 место.

Напомним, ранее представитель Швейцарии на "Евровидении-2024" Nemo довел до мурашек своим исполнением песни "Teresa & Maria".

Вас также могут заинтересовать новости: