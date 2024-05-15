Певицы поделились подробностями своей личной жизни.

Во время международного конкурса "Евровидение-2024" представительницы Чехии и Сан-Марино - Aiko и Кэт Альмагро - построили романтические отношения. Артистки рассказали о своем романе.

Известием об отношениях в Twitter поделилась Кэт Альмагро. Девушка является барабанщицей группы Megara. В этом году коллективу не удалось пройти в финал Евровидения. Однако исполнительница указала, что она получила на конкурсе нечто большее, чем хрустальный кубок - любовь.

Речь идет о ее романтических отношениях, которые начались в кулуарах шоу, с представительницей Чехии - артисткой Aiko. Кэт Альмагро поделилась нежными кадрами с любимой. На фотографиях девушки обнимаются и мило позируют.

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"Nemo выиграл хрустальный микрофон, но должна сказать, что я выиграла на "Евровидении" значительно больше", - написала под фото барабанщица.

К слову, группа Megara представляла Сан-Марино с песней "11:11". Несмотря на то, что коллективу не удалось пройти в гранд-финал, их песня сразу пришлась по душе еврофанам. Aiko, которая выступала с песней "Pedestal", также сошла с дистанции раньше и не смогла завоевать место в финале для Чехии.

Напомним, ранее стало известно, в каких городах может состояться "Евровидение-2025".

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