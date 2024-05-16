Закрывать фестиваль будет украинский документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты".

Третий фестиваль зрительского кино "Миколайчук OPEN", который будет проходить с 15 по 23 июня 2024 года в Черновцах, откроет режиссерская работа голливудского актера Вигго Мортенсена, известного украинскому зрителю по роли Арагорна из "Властелина колец".

В вестерне "Мертвые не причиняют боли" (The Dead Don't Hurt) он выступил как режиссер, актер, сценарист и продюсер. Показ состоится 16 июня после церемонии открытия, отмечают организаторы мероприятия.

События ленты разворачиваются в 1860-х годах в США. Ожесточенная Вивьен Ле Куди отправляется в путешествие с датским мигрантом Хольгером Ольсеном, чтобы построить совместную жизнь в запыленном городке штата Невада. Гражданская война набирает обороты, поэтому мужчина отправляется на войну на стороне Армии Севера (также известной как Союз). Теперь его возлюбленная должна сама себя защищать, а это нелегко в городе, который контролируют жестокие и испорченные мужчины.

Главную женскую роль сыграла люксембургская актриса Вики Крипс, известная по ролям в фильмах "Корсет" и "Призрачная нить". Также в ленте сыграли Солли Маклеод ("Дом Дракона"), Гаррет Диллаган ("12 лет рабства"), Дэнни Хьюстон ("Авиатор") и другие.

В то же время фильмом закрытия фестиваля стал украинский документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", трейлер к которому был представлен ранее на этой неделе. Лента рассказывает о бессмертной музыкальной легенде Назария Яремчука, с которого фактически началась история украинской поп-музыки. Инициатором создания фильма стала дочь Назария, певица Мария Яремчук. Показ состоится после церемонии награждения 23 июня.

"Уже второй год подряд, фильмы открытия и закрытия нашего фестиваля – это украинская и иностранная ленты. Для меня эта пропорция очень важна, так как она показывает, что мы уделяем одинаковое внимание национальной и международной программам. В этом году мы открываемся иностранным фильмом, поэтому было очень важно, чтобы фильм-закрытие был не просто украинский, а содержал украинскую идентичность в переломный для нее момент. Нам показалось, что фильм о личности Назария Яремчука несет в себе именно такие, важные нам смыслы", – пояснил генеральный продюсер фестиваля Алексей Гладушевский.

Ранее фестиваль "Миколайчук OPEN" объявил первые международные и украинские ленты из своей программы. В частности, новую секцию фантастического кино "Под созвездием близнецов" откроет продюсерская работа Стивена Содерберга "Божественность" (Divinity), а в рамках документальной секции "Невыдуманное" состоится украинская фестивальная премьера ленты "Оккупированный город" оскаровского лауреата Стива Маккуина и показ фильма "Мирные люди" Оксаны Карпович. Подробнее о программе фестиваля можно узнать по ссылке.

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