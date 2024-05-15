Представители вещателя отметили, что не получали никаких жалоб из-за поступка украинской делегации.

Одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona заявила, что после появления украинской делегации на конкурсе в футболках с надписью "Free Azovstal Defenders", их наказали штрафом. Инцидент прокомментировало Суспільне.

Как известно, именно Суспільне курирует Нацотбор на Евровидение в Украине и участие ее представителей на международном конкурсе. Вещатель опроверг заявление Alyona Alyona о штрафе. Как написали представители телерадиокомпании в Facebook, никаких жалоб, или сообщений о штрафе они не получали:

Сейчас Суспільне Мовлення как член ЕМС, который обеспечивает участие представителей Украины на песенном конкурсе Евровидение, не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил. При этом, сообщаем, что Европейский вещательный союз действительно имеет право применять санкции в случае нарушения правил конкурса. Об этом артистов предупредили еще на этапе подписания контракта. Песенный конкурс Евровидение открыто позиционирует себя как аполитичный и просит всех участников придерживаться этого правила. Видео дня

Отметим, что рэперша опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала о политическом прессовании на конкурсе. А потом и о поступке украинцев, из-за которого делегацию якобы оштрафовали организаторы шоу. Однако сейчас исполнительница изменила свое сообщение и убрала информацию о наказании. Alyona Alyona никак не комментировала инцидент.

Напомним, ранее песня АІуопа АІуопа и Jerry Heil "Teresa & Maria" попала в мировой чарт.

Вас также могут заинтересовать новости: