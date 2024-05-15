Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Сербию, где провела важные встречи, и приняла участие в конференции по ментальному здоровью. Она поразила своим изысканным и сдержанным образом, который подчеркнул ее красоту.
Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Сербию провела встречи с президентом страны Александром Вучичем и его женой - Тамарой Вучич. Кроме того, первая леди приняла участие в конференции о ментальном здоровье.
Для важного мероприятия жена украинского президента выбрала классический атласный костюм синего цвета. Его создал украинский бренд. Свой образ Зеленская дополнила изысканной золотой брошью.
Первая леди обычно выбирает броши с символическим значением. В Сербии она появилась с украшением в форме цветка от французского бренда. Брошь украшена стеклянной бусиной. Стоит указать, что аксессуар был изготовлен еще в 1970-х годах. Голубой бутон с золотым стеблем и листьями символизирует красоту и непрерывное обновление жизни.
Завершила образ Елена туфлями темно-горчичного цвета и золотыми серьгами. На этот раз ее волосы были распущенными, а макияж - сдержанным.
Напомним, ранее Елена Зеленская поразила стильной вышиванкой во время рабочей поездки в Сербию.