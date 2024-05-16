80-летний актер поделился, как старшие дети относятся к младшей сестренке.

Звезда Голливуда, знаменитый американский актер Роберт Де Ниро год назад всему стал отцом. В свои 80 лет знаменитость наслаждается статусом молодого папочки. Актер поделился впечатлениями от отцовства.

Самая младшая дочь Роберта Де Ниро, на которого ранее подали в суд, появилась на свет в апреле 2023 года. Девочку Джию Вирджинию Де Ниро-Чен родила подруга актера Тиффани Чен.

Как известно, пара познакомилась в 2021 году. Несмотря на то, что разница в возрасте между Ниро и Чен 40 лет, родителей это ни капли не смущает. Звезда Голливуда участвует в воспитании дочери и помогает Чен. Роберт охотно делится моментами из жизни годовалой дочери с публикой.

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В интервью для The View рассказал о своих эмоциях от отцовства в 80-летнем возрасте. По его словам, он получит невероятную любовь и впечатления от проведенного времени с Джией.

"Она такой очаровательный ребенок. Такой милый. Смотрю на нее, и все остальное исчезает. Поэтому это большая радость и облегчение просто быть с ней в этот момент", - поделился Роберт Де Ниро.

В дополнение, он отметил, что его старшие наследники с удовольствием общаются с младшей сестрой, а также имеют хорошее отношение к Тиффани Чен. Все они создают семейную атмосферу для девочки.

К слову, Роберт Де Ниро не только актер, но и продюсер и режиссер. Свою популярность звезда получил благодаря работе в криминальных лентах, боевиках, триллерах. На протяжении своей кинокарьеры знаменитость был награжден "Золотым глобусом" и "Оскаром". В его творческом багаже знаменитые фильмы "Крестный отец 2", "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни", "Стажер".

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах с участием обладателя "Оскара" Роберта Де Ниро.

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