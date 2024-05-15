Приквел к основному циклу "Дюны" выйдет на экраны осенью 2024 года.

Стриминговый сервис Max показал первый трейлер научно-фантастического сериала "Дюна: Пророчество" (Dune: Prophecy), который станет приквелом фильмов "Дюна" и "Дюна 2" от Дени Вильнева.

События сериала будут разворачиваться за 10 тысяч лет до основного цикла. Он будет рассказывать о двух сестрах рода Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

Главные роли в сериале получили Эмили Уотсон ("Красный дракон", "Эквилибриум", сериал "Чернобыль"), Оливия Уильямс ("Шестое чувство", "Люди Икс: Последняя битва", "Седьмой сын"), Джоди Мэй (сериалы "Игра престолов", "Ведьмак"), Сара-Софи Бусснина ("Мистериум. Охотники на фазанов", "Мария Магдалина"), Марк Стронг ("Игра в имитацию", "Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и другие.

Приквел основного цикла "Дюны" выйдет уже осенью 2024 года на Max. Точная дата станет известна позже.

"Дюна" Дени Вильнева – что известно

Первый фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева вышел в прокат осенью 2021 года, а его сюжет основывался на одноименной первой книге серии романов Фрэнка Герберта, выпущенной в 1965 году. Причем в первый фильм попала лишь половина событий романа – остальные легли в основу второго фильма серии, который вышел в прокат весной 2024 года.

События обоих фильмов разворачиваются на пустынной планете Аракис, которая является единственным во вселенной источником "пряности" – бесценного вещества, которое продлевает человеческую жизнь и обеспечивает межзвездные путешествия. Новыми правителями планеты назначают влиятельный род – Дом Атрейдес, однако прежние ее хозяева – Дом Харконнен не намерены так просто сдаваться. В результате заговора они убивают главу Дома Атрейдес герцога Лето I, а его наследник Пол (его роль исполнил Тимоти Шаламе) решает присоединиться к фременам – коренному народу Аракиса, чтобы выполнить цель своего отца – принести мир на планету. Последние видят в нем мессию, который должен спасти их. На самом же деле он является результатом тщательно спланированного замысла сестер ордена Бене Гессерит.

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