Певица поделилась, как переживала постоянную критику.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о хейте из-за отношений со своим мужем - бизнесменом Мишей Кацуриным. Артистка поделилась, как сейчас относится к критике.

Надя Дорофеева, которая ранее рассказала о конфликтах с мужем, призналась, что столкнулась с бешеной критикой из-за женитьбы с Кацуриным. По словам певицы, терпеть постоянный хейт и читать оскорбительные комментарии ей было сложно.

"Тема хейта очень острая и тяжелая для каждого украинца. Когда ты сталкиваешься с этим - а в моем случае огромный хейт был из-за личного, - у тебя внутри будто появляется огромная черная дыра, которая не дает тебе нормально существовать. Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название. Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас осознаю, насколько тяжело было", - рассказала Дорофеева в интервью для Cosmopolitan.

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В то время, когда на артистку набросились хейтеры, она поняла, как можно избежать критики. Исполнительница осознала, если она на некоторое время исчезнет и ничего не будет делать, то ее перестанут критиковать.

"Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, надо просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча", - подчеркнула Надя.

Как поделилась звезда, сейчас хейта в ее сторону стало значительно меньше. Кое-где певица может встретить бранные комментарии. Однако в основном поклонники поддерживают Дорофееву.

"Остались какие-то единичные комментарии, можно наткнуться на парочку комментариев в TikTok. Сейчас я все это воспринимаю абсолютно нормально. А еще я очень радуюсь тому, какая огромная поддержка есть", - указала исполнительница.

В дополнение, Надя рассказала, что хейтят всех знаменитостей. Под постом каждой звезды можно встретить оскорбительные комментарии. Дорофеева призналась, что сейчас она не обращает внимание на хейтеров, и сразу блокирует их в соцсетях:

Пообщавшись с разными людьми, я поняла, что всем пишут что-то плохое. Даже самым известным волонтерам страны. И мне стало легче. Знаете, какой самый полезный совет мне дали ребята Лачен и Миша Лебига? Блокировать хейтеров! Я этого раньше не делала, но сейчас точно не время обращать внимание на тупые оскорбления и принимать их близко к сердцу.

К слову, Кацурин и Дорофеева поженились в июне 2023 года. В то же время бывший Нади - певец Владимир Дантес - начал отношения с экс-супругой Миши Дашей. Певица неоднократно рассказывала, что счастлива в браке, а также делилась, что с Кацуриным у них полная идиллия.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о своем эмоциональном состоянии.

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