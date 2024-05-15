Кринжовые "Голодные игры": обзор трэш-боевика "Пробивной чувак" с Биллом Скарсгардом

УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от продюсера Сэма Рейми, который уже с этой недели можно будет посмотреть в кинотеатрах Украины.

16 мая 2024 года в украинский прокат выходит взрывной комедийный боевик "Пробивной чувак" (Boy Kills World) со звездой дилогии "Оно" Биллом Скарсгардом в главной роли. Чего ожидать от этой откровенно стебной работы, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События фильма происходят в альтернативном дистопическом обществе в месте, чем-то напоминающем Латинскую Америку, где всю власть захватил жестокий клан ван дер Кой во главе с безжалостной Хильдой. Чтобы держать народ под контролем, правители раз в год устраивают так называемый отбор среди "нарушителей", отправляя их в качестве жертв на популярное реалити-шоу, где людей убивают самыми причудливыми способами.

В центре сюжета – безымянный мальчик, чью семью убивает лично Хильда ван дер Кой. В течение многих лет он вынашивает план мести, проходя изнурительные тренировки у сумасшедшего мастера боевых искусств, чтобы однажды вернуться туда, где все начиналось, и поквитаться со своими обидчиками. Впрочем, действительно ли все на самом деле так, как он думает?

Снял фильм немецкий режиссер Мориц Мор, для которого это дебютная полнометражная работа. До этого он работал над хоррор-сериалом "Вива, Берлин!" 2011 года.

Бенефис Билла Скарсгарда

Главной звездой в фильме является шведский актер Билл Скарсгард – четвертый из восьми детей одного из самых известных шведских актеров современности Стеллана Скарсгарда ("Догвилль", "Нимфоманка", "Умница Уилл Хантинг", "Мамма Миа!", "Ангелы и демоны", франшизы "Пираты карибского моря", "Тор", "Дюна" и еще много других кинохитов). Большинство детей в семье пошли по стопам отца, так что ныне кинодинастия Скарсгардов уже разрослась далеко за пределы родины.

Долгое время Билл оставался в тени своего старшего брата Александра, которого наш зритель может знать по сериалам "Настоящая кровь", "Большая маленькая ложь" и "Наследники", а также фильмам "Меланхолия", "Легенда о Тарзане", "Годзилла против Конга", "Варяг" и "Безграничный бассейн".

Первой заметной работой Билла Скарсгарда стала главная роль в сериале "Хэмлок Гроув" (2013-2015). Однако широко известным он стал после роли клоуна Пеннивайза в дилогии "Оно" от Андреса Мускетти (2017, 2019).

Среди других его известных работ – психологический триллер "Дьявол всегда здесь" (2020), супергеройский фильм "Вечные" (2021), фильм ужасов "Варвар" (2022) и экшн "Джон Уик 4" (2023).

В 2024 году должны выйти еще две громкие киноновинки с Биллом Скарсгардом. Так, в августе на "больших" экранах покажут неонуарный экшн "Ворон", который является новой версией и одновременно перезапуском культовой франшизы. Биллу досталась главная роль Эрика Дрейвена, который восстал из мертвых, чтобы отомстить за смерть любимой.

Кроме того, в этом году должен выйти готический хоррор "Носферату" от Роберта ("Ведьма", "Маяк", "Варяг"), в котором Биллу досталась роль вампира графа Орлока.

В оцелом, благодаря своей фактуре, худощавому телосложению, прекрасной физической форме и мрачной харизме Скарсгарду-младшему часто достаются роли отрицательных персонажей, психопатов или потусторонних существ, так что и с ролью в "Пробивном чуваке" он справился отлично, во многом вытянув на себе весь фильм. Билл прекрасно поработал над боевыми сценами в фильме (а их там очень много), а также заслужил отдельную похвалу за то, как он воплотил образ глухонемого парня, фактически не произнеся за фильм ни одного слова, а взамен передавая все эмоции мимикой, глазами и жестами.

Кто еще снимался в фильме

Также одну из ролей в фильме получила нидерландско-американская актриса Фамке Янссен, наиболее известная по роли Джин Грей во франшизе "Люди Икс" от 20th Century Fox. Впрочем, хотя ее персонаж должен был бы быть главной антагонисткой, она получила не так уж и много экранного времени.

Кстати, интересный факт – Янссен уже ранее играла экранную мать Билла Скарсгарда в сериале "Хэмлок Гроув".

Образы других членов семьи ван дер Кой воплотили Шарлто Копли ("Девятый округ", "Робот Чаппи", "Манкимен"), Мишель Докери ("Джентльмены", "Аббатство Даунтон"), Бретт Гельман (сериалы "Очень странные дела", "Дрянь", "Твин Пикс: Возвращение") и Джессика Рот ("Ла-Ла Ленд", дилогия "Счастливый день смерти"). Стоит отметить, что все они создали довольно яркие образы.

Реакция на фильм

Официальная премьера фильма состоялась еще в сентябре 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто, однако даже в США в кинотеатры он попал только в апреле 2024 года. Лента получила противоречивые отзывы – и, очевидно, такой смелый подход зрители восприняли лучше, чем уважаемые критики.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 58% одобрения от критиков и 71% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 47 из 100 баллов, а широкая аудитория – 5,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Пробивной чувак" (кстати, отдельный минус тому, кто придумал так адаптировать оригинальное название фильма Boy Kills World) – это фильм, которому сложно дать однозначную оценку.

С одной стороны, это довольно веселый и одновременно кровавый экшн на грани кринжа, пародирующий такие известные подростковые дистопии как "Голодные игры" или "Бегущий по лабиринту". Фильм динамичный и насыщенный, а актеры прекрасно справились с работой. Также в фильме есть несколько неожиданных поворотов, которые для большинства зрителей будут неожиданностью.

С другой стороны, есть вопросы именно к сюжету. На выходе зритель может оказаться в ситуации "а что это вообще было и для чего?". Фильм не несет какой-то морали или попытки изменить ситуацию. Главный герой не стремится перестроить систему, он просто хочет отомстить. Он просто хочет сделать дело и залечь на дно в своем собственном мире. Да, фильм показывает все недостатки тоталитарного общества, однако не делает из этого каких-либо выводов.

Итак, фильм "Пробивной чувак" может подойти тем зрителям, которые нормально воспринимают несколько извращенный юмор с кучей ярких и крайне причудливых смертей по типу "Рэнфилда" или "Узники Страны призраков", с яркими персонажами в исполнении харизматичных актеров, и одновременно готовы закрыть глаза на определенные огрехи сюжета, которых в случае с "Пробивным чуваком" хватает.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

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О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов мая 2024 года.

Марина Григоренко