Журналистка заявила, что в ближайшее время не сможет ездить на фронт.

Известный украинский интервьюер и блогер Рамина Эсхакзай призналась, что имеет проблемы со здоровьем, из-за которых в ближайшее время не сможет ездить на передовую. Кроме того, журналистка поделилась, как пережила гибель близкого друга-военного.

Рамина Эсхакзай сообщила, что постоянные стрессы и работа вызвали у нее проблемы со здоровьем. Блогерша говорит, что она эмоционально истощена. Врачи буквально заставили ее начать лечение, однако от чего именно Рамина не раскрыла. В дополнение, медики запретили ездить на фронт в ближайшие три месяца:

По состоянию здоровья мне нельзя около трех месяцев ездить на передовую. Врачи сказали, или мы начинаем лечение, и ты не едешь на передовую, или не начинаем, и ты дальше разрушаешь свой организм. Мне жаль, что не поеду на передовую в ближайшее время, это тяжелое решение.

Со слезами на глазах Рамина рассказала, что поездки на "ноль" сильно изменили ее. По словам блогершы, ее самочувствие лучше именно на фронте, чем в тылу. Журналистка добавила, что боится забыть о войне, ведь общение с военными каждый раз возвращает ее к реальности.

"Когда я первый год ездила на передовую, мне казалось, что это что-то новое, необычное и интересное, а последние разы, когда я была на передовой, я чувствовала там себя очень хорошо, мне там было комфортнее, чем в тылу. У них там реальность, которую должны почувствовать те люди, которые находятся здесь. Я, наверное, боюсь того ощущения, что, если не буду туда ездить, то потеряю связь с реальностью. Когда находишься в Киеве, хочется красиво одеться и пойти в ресторан, сделать вид, что войны нет. На передовой я чувствую свою значимость, там не надо хорошо выглядеть, там десять дней проходят, как один, там мне всегда рады, такое впечатление, что я как будто среди своих", - отметила Эсхакзай.

Интервьюер также откровенно рассказала о гибели украинского военного с позывным Фарш, который был ее другом. Эсхакзай поделилась, что давно не показывает эмоции, потому что научилась приглушать их, однако смерть близкого человека она переживала сложно.

"К сожалению, жизнь - это не голливудский фильм. Я недавно поняла, когда погиб мой друг с позывным Фарш, я плакала, но не чувствовала горевания, потому что я заглушила в себе эмоции. Я не могу почувствовать радость, когда радуешься всей душой, также не могу почувствовать отчаяние всей душой. Эмоции есть, но они на автопилоте. Когда происходят потери, когда видишь человеческое горе, тебе надо это показывать и слушать. Я заглушила в себе эмоции, и они до сих пор не вернулись ко мне. Я даже когда сплю, я собрана", - призналась журналистка.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай призналась, что страдает от булимии.

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