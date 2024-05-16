Ольга Атанасова призналась, что война для нее началась после гибели коллеги.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Атанасова рассказала, как одной из первых узнала о гибели своего друга - актера и военного Паши Ли. Звезда кино поделилась, пережила ли уже смерть коллеги.

Ольга Атанасова призналась, что осознание полномасштабного российского вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, к ней пришло после смерти Паши Ли. Именно 6 марта актриса поняла, что война - это смерть. Она рассказала об общении с коллегой до войны:

Для меня война началась, когда умер мой друг Паша Ли. Тогда ко мне пришло то самое восприятие и осознание, что такое может быть, что люди гибнут и гибнут близкие, знакомые, друзья, родители... Со смертью Паши ко мне пришло осознание, что все по-настоящему и что никакого романтизма в войне нет, что война - это смерть. Мы с Пашей работали долгие годы в спектакле "Будьте как дома" и общались. Я не могу сказать, что мы виделись каждый день, или созванивались... нет, такого не было. Но когда мы проводили время вместе, были очень близки. Очень много было таких разговоров о которых... честно могу отметить, что я уже никогда ни с кем об этом не поговорю. Мы всегда шутили, что были очень похожи, только он мужчина, а я женщина. Мы очень понимали друг друга.

Ольга поделилась, как узнала о гибели актера. По ее словам, к ней позвонил общий друг, который сообщил печальную весть. Однако тогда он подчеркнул, что информация о смерти Паши еще не подтверждена.

"Я почему-то сразу почувствовала, что это правда. Я до последнего надеялась, и его мама тоже не могла это воспринять, маме это сделать не то что трудно, а просто невыносимо, но в конце концов это подтвердилось", - отметила актриса.

Атанасова добавила, что до сих пор не может поверить в смерть друга, несмотря на то, что уже прошло два года.

"Это странно, но мне казалось, что может быть так, что это все была шутка. Он зайдет и скажет: "Ну что, как я с вами пошутил? А вот я жив! Все хорошо, я не могу умереть", - сказала актриса.

К слову, украинский актер Паша Ли погиб от вражеского обстрела в Ирпени 6 марта 2022 года во время оккупации города. На момент смерти мужчине было 33 года. Актера похоронили в Ворохте.

Напомним, ранее Ольга Атанасова высказалась о пропагандисте Корчевникове.

Вас также могут заинтересовать новости: