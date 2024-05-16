Сериал основан на трилогии "Воспоминания о прошлом Земли" китайского писателя-фантаста Лю Цисиня.

Стриминговый сервис Netflix объявил о продлении на второй сезон научно-фантастического сериала "Проблема трех тел" (3 Body Problem).

Это произошло пспустя почти два месяца после выхода первого сезона, потому мнрогие фанаты шоу уже утратили надежду увидеть продолжение истории.

"Сериал "Проблема трех тел" был продлен. Netflix доведет эту эпическую историю до умопомрачительного завершения", – говорится на официальной странице сервиса в Instagram. Видео дня

Сериал "Проблема трех тел" – что известно

Первый сезон научно-фантастического сериала "Проблема трех тел" вышел на Netflix 21 марта 2024 года – все восемь сезонов одновременно. Создали его неоднократно отмеченные премией Emmy Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс, ранее подарившие миру шоу "Игра престолов", и номинант на Emmy Александр Ву (сериал "Настоящая кровь").

События сериала, основанного на трилогии "Воспоминания о прошлом Земли" китайского писателя-фантаста Лю Цисиня, вращаются вокруг группы ученых, которые пытаются предотвратить уничтожение человечества, к которому привело роковое решение молодой женщины-ученой в Китае 1960-х годов. Хотя сериал во многом следуюет сюжету книги, некоторые персонажи и события в нем были изменены.

Первый сезон сериала охватывал события первого тома трилогии под названием "Задача трех тел" (2006), за ним следуют еще два тома – "Темный лес" (2008) и "Вечная жизнь Смерти" (2010). Будет ли второй сезон охватывать только второй том, или же сразу два – на данный момент неизвестно.

Главные роли в первом сезоне сериала исполнили Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж", "Марсианин", "Прометей"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мизантроп"), Джон Брэдли ("Игра престолов", "Падение Луны", "Выйду за тебя"), Лиам Каннингем ("Игра престолов", "Ирландец"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", франшиза "Пираты Карибского моря", сериалы "Игра престолов", "Корона"), Розалинд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над Чикагской семеркой", "Отпетые мошенницы"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Начало", "Гордость") и другие.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков и 78% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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