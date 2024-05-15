За звание лучшего будут соревноваться 5 фильмов.

Украинская киноакадемия объявила номинантов на национальную кинопремию "Золота дзиґа-2024". В этом году за звание лучшего фильма будут соревноваться 5 лент.

На странице кинопремии в Instagram указано, что участников выбирали из 40 фильмов и 10 сериалов. Победителей кинопремии будут выбирать в июне 2024 года.

К слову, Украинская киноакадемия основала "Золоту дзиґу" в 2017 году. Главным символом и наградой является статуэтка "Золота дзиґа". Она символизирует непрерывное развитие украинского кино.

"20 дней в Мариуполе"

В фильме показываются 20 дней в Мариуполе, которые провел режиссер Мстислав Чернов вместе со своими коллегами после начала войны. Они сняли документальные кадры уничтожения оккупантами города и людей. В фильме изображены первые 20 дней осады и обстрелов Мариуполя россиянами. Режиссер Мстислав Чернов, корреспондент Василиса Степаненко и фотограф Евгений Малолетка были единственными журналистами в оккупированном городе в марте 2022 года. Они сняли все зверства россиян и уничтожение города. Заметим, что лента уже получила Оскар и BAFTA.

"Довбуш"

"Довбуш" - это исторический фильм от Олеся Санина. В ленте изображены события XVIII века в украинских Карпатах. Два брата Иван и Олекса Довбуши ведут за собой ватагу опрышков и стали надеждой для народа в войне с врагами. Однако позже пути братьев расходятся, а местное панство делает все, чтобы подавить свободолюбивые настроения населения.

"Ля Палисиада"

Режисером фильма стал Филипп Сотниченко. В картине он показал события 1996 года - последний год существования смертной казни в Украине. Главными героями стали психиатр Александр и его товарищ - следователь Ильгар. Они расследуют убийство полицейского. Трое героев работали вместе, дружили и имели чувства к одной женщине. А сейчас она вдова погибшего.

"Уроки толерантности"

Режиссер Аркадий Непиталюк показал в фильме историю провинциальной украинской семьи, которая оказалась в беде. Для того чтобы заработать на жизнь, они согласились принять участие в европейской программе. Для этого они должны принять к себе парня нетрадиционной ориентации.

"Как там Катя?"

Главная героиня Анна - мать-одиночка, которая стала еще и опорой для всей семьи: сестры, матери и маленькой дочери Кати. Вначале фильма изображена счастливая Анна, которая готовится начать новую жизнь. Женщина взяла кредит на жилье и пытается создать лучшие условия для своего ребенка. Впоследствии Анна попадает в беду. Режиссером фильма стала Кристина Тинькевич.

Напомним, ранее был объявлен полный список фильмов-претендентов кинопремии "Золотая Дзига".

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