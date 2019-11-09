Стрелец: полная характеристика знака Зодиака

Основные черты характера, которые отличают Стрельцов от остальных знаков, – свободолюбие и честность.

Стрелец – девятый знак Зодиака. Период знака продолжается с 23 ноября по 22 декабря.

Это мужской знак, его стихия – огонь, а символ – кентавр. Этому знаку благоволит планета Юпитер – хозяин и хранитель. Камни: гранат, рубин и сапфир.

Основные черты характера, которые отличают его от остальных, – свободолюбие и честность. Больше всего Стрелец ценит независимость. Он энергичен и откровенен.

Характеристика Стрельца

Стрелец обладает ярко выраженными лидерскими качествами и чувством справедливости, он постоянно занимается самообразованием, энергичен и увлечен идеей изменить мир к лучшему. Всю жизнь Стрелец стремится к самореализации и высокой оценке своей работы.

Читайте такжеГороскоп 2020: астрологи рассказали, что нас ждет в год КрысыСтрелец – целеустремленный знак, он успешен и многогранен. Обычно у Стрельцов несколько специальностей, широкий спектр интересов и деловых связей.

Стрельцы по натуре прямолинейны, никогда не скрывают свое мнение, высказывая его открыто, что иногда может быть неверно воспринято окружающими. Нередко их считают грубыми и невоспитанными.

Стрельцы стремительны и безудержны, неусидчивы и непостоянны, вечные двигатели и генераторы идей. Самое ужасное для них – однообразие и скука. Они легко увлекаются новыми интересами и могут впасть в меланхолию или даже в депрессию, если кто-то будет ограничивать их свободу. В компании остроумно шутят и никогда не остаются незамеченными.

Доброе сердце и искреннее отношение к людям у Стрельца не отнять, но его часто губит излишняя импульсивность. Этот огненный знак зачастую затрагивает чужие интересы и, даже пытаясь их защитить, нередко сталкивается с непониманием.

Мужчина Стрелец

Мужчины-Стрельцы – энергичные, общительные, веселые и щедрые. Они пользуются вниманием общественности, поскольку всегда заводят интересные разговоры. Обладают поистине редким везением, удачливы в делах.

Читайте такжеАстрологи назвали самые успешные знаки ЗодиакаВ профессиональной сфере Стрельцы амбициозны и инициативны, ставят цели и достигают их, вне зависимости от того, какое количество преград для этого необходимо преодолеть.

Стрельцы очень привлекательны, обаятельны и пользуются успехом у представительниц противоположного пола. Когда Стрелец влюблен, для него не существует ничего невозможного, чтобы исполнить желание своей возлюбленной.

Представители этого знака напористы, а порой даже агрессивны, на пути к цели их не может остановить ничто. Отношения с таким мужчиной яркие и эмоциональные, однако, его практически невозможно удержать на месте или связать какими-то обязательствами.

Женщина Стрелец

Представительницы этого знака очень коммуникабельные и чрезмерно активные. Они способны горы свернуть на пути к поставленным задачам. Эти творческие, кипучие натуры сохраняют молодость до преклонных лет.

Они любят находиться в центре внимания и не умеют скрывать свои эмоции. Нередко женщины-Стрельцы без стеснения плачут, а если смеются, то заражают своим весельем всех окружающих.

Практически невозможны ситуации, в которых женщина-Стрелец впадает в уныние. Она всегда знает, что и как ей делать, не терпит критику, но сама часто резко отзывается об окружающих.

Среди их достоинств – стремление производить положительное впечатление, лидерские качества, неиссякаемый оптимизм, склонность к самопознанию и развитию. А вот недостатком может считаться излишняя прямолинейность. Колкой фразой или шуткой женщина может обидеть собеседника, сама того не желая.

В отношениях женщины-Стрельцы нуждаются в партнере, который увлечет ее ум, будет занимать значительное место в обществе или просто будет талантлив в чем угодно. Семейная жизнь для них вещь серьезная, но они не всегда умеют сделать ее гармоничной. Жажда новых впечатлений часто уводит их от семейного очага.

Ребенок Стрелец

Не самый послушный и спокойный ребенок. Это чрезвычайно активные, любознательные и общительные дети. Они обыкновенно неуклюжи и в то же время подвижны, поэтому они вечно ходят в шишках и синяках.

Читайте такжеАстролог назвал счастливчиков 2020 года среди знаков ЗодиакаЭти веселые, жизнерадостные дети любят быть в центре внимания. Они не могут усидеть на месте ни минуты, поражая всех своей неугомонностью.

Умеют принимать самоуверенный, покровительственный и снисходительный вид, иногда выглядят старше своих лет, не стесняются при общении с взрослыми.

Детям-Стрельцам свойственна врожденная честность и правдивость. Родители Стрельца должны помнить, что эти дети не прощают лжи окружающим, даже если это их собственные родители. В то же время воспитывать этих детей легче, чем других, так как ребенок не умеет лгать.

Совместимость с другими знаками

Наиболее подходящие пары для Стрельцов – это представители огненных знаков – Львы и Овны. Они смогут сосуществовать на равных, не подавляя свободу друг друга.

Довольно крепким у Стрельцов может получиться союз с Весами и Водолеем, а также с Рыбами и Девами, с которыми у них будет возможность проявить свои лидерские качества.

Средняя совместимость у Стрельцов с Козерогом и Скорпионом, последний всегда и во всем хочет быть лучшим. А вот неудачными для Стрельцов могут получиться отношения с Близнецами и Раком.