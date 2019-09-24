Гороскоп на 24 сентября 2019: какие знаки Зодиака сегодня ждет успех

Появился подробный гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков Зодиака.

Астролог Павел Глоба в гороскопе на 24 сентября 2019 года советует: проблемы нужно решать по мере их поступления.

Не накручивайте себя, собирайте информацию, наблюдайте — и вы обязательно добьетесь успеха, передает SlovoFraza.

Овен

Задачи 24 сентября будут достаточно скучными и монотонными. Либо разбирайтесь с ними побыстрее и ждите новых, либо придумайте, как разнообразить работу.

Телец

Не критикуйте действия руководства, демонстрируя свое неудовольствие. Проявите терпение, вскоре вам представится шанс добиться своих целей.

Близнецы

Для того, чтобы справиться с порученным вам делом, необходимо для начала выяснить все детали его выполнения, так что не бойтесь задавать вопросы.

Рак

24 сентября есть смысл привлечь надежных помощников. Работа предстоит интересная, но сложная, и советы от компетентных людей лишними не будут.

Лев

Заданный вам объем поручений никак нельзя выполнить в указанные сроки, поэтому придется что-нибудь придумать, чтобы выиграть время.

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Дева

Все, что вам нужно для достижения целей, — поверить в себя. Как ни странно, но чем амбициознее будут ваши мечты, тем проще окажется их достичь.

Весы

Только реально оценив происходящее, вы сможете понять, как действовать дальше. Будьте осторожны и просчитывайте действия на несколько шагов вперед.

Скорпион

Работа стала отнимать слишком много времени. Нужно усовершенствовать процесс так, чтобы времени стало больше, а качество не пострадало.

Стрелец

Считаете, что ваш потенциал можно потратить куда более рационально — обсудите этот вопрос с руководством, возможно, вы найдете компромиссное решение.

Козерог

Проблемы нужно решать по мере их поступления. Не накручивайте себя, собирайте информацию, наблюдайте — и вы обязательно добьетесь успеха.

Водолей

Вы изобретательны, целеустремленны и многое успеваете. 24 сентября не стоит торопить события и ждать мгновенных результатов, проявите терпение, и все придет.

Рыбы

Будьте вежливы и предупредительны, особенно во время выяснения вопросов, касающихся непосредственно ваших отношений с руководством.