Астрологи назвали самые одинокие знаки Зодиака

Конечно, попадание в гороскоп под названием "Самые одинокие знаки Зодиака" не означает венец безбрачия, который прирастет на всю жизнь к человеку только из-за того, что он родился под созвездием из перечня ниже.

Астрологи составили перечень знаков Зодиака, которые, по их словам, чаще других борются с одиночеством.

Этот список составлен на основании психологических особенностей типичных представителей того или иного знака Зодиака, передает SlovoFraza.

Скорпион

На одиночку типичный Скорпион не похож: у этих людей магнетическая харизма, вокруг них много поклонников или поклонниц, к ним тянутся сослуживцы, они могут становиться звездами вечеринок, среди них — роковые красавицы и красавцы. Однако при этом Скорпионам часто не с кем поговорить по душам. У них непростой характер, иногда они отталкивают от себя достойных людей, попросту не рассмотрев их. Поэтому Скорпионам важно формировать свою личность в гармонии, чтобы сглаживать острые углы и привлекать в жизнь больше оптимизма и меньше драмы.

Лев

Иногда в их «свите» просто нет человека, готового разделить со Львом и горе, и радость. Пока «царь зверей» на высоте, рядом и почитатели, и поклонники, и завистники, маскирующиеся под хороших приятелей. Но как только Льву требуется поддержка, опора, когда он нуждается в дружеском плече или задумывается о создании семейного гнездышка, вокруг не остается ни души. Чтобы не превратиться в волка-одиночку, Львам стоит более внимательно относиться к кругу близких людей, не торопясь вписывать в него посторонних, и ценить тех, кто был рядом в трудный час.

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Козерог

Упорство этого знака Зодиака не знает границ, а еще он достаточно амбициозен, поэтому часто именно Козероги, несмотря на любые преграды, идут вверх по карьерной лестнице, добиваются высот в бизнесе, устраивая свою жизнь. Однако во всем нужна гармония: если не обращать внимания на отношения с людьми, не уделять должного внимания любовной сфере и поддержке дружеских связей, те постепенно займут в жизни слишком отдаленное место. Кроме того, Козерогам просто необходимо иногда отдыхать в компании, не думая о завтрашнем дне.

Овен

Рожденные под этим знаком Зодиака — люди честные до прямоты, они могут без прикрас высказать правду в лицо собеседнику, не считаясь с его чувствами. Из-за этого порой у Овнов возникает слава людей, которые за словом в карман не полезут, хотя именно к словам Овнов многим стоило бы прислушаться. Но речь не о них — что самим Овнам делать, если люди не торопятся идти на сближение, а партнеры с сайта знакомств — на второе свидание? Путь к счастью у Овнов лежит через работу над манерой общения. Более мягкую критику окружающие принимают охотнее, а на романтической встрече лучше обойтись и вовсе без нее.

Водолей

Замыкает пятерку одиночек Водолей. Представители этого знака Зодиака, в отличие от многих, от своего уединения не страдают, а наслаждаются им. Водолеи — люди увлекающиеся, среди них много исследователей, творческих натур, которым порой нужно остаться наедине со своими идеями или изобретениями. Однако и Водолеям хочется тепла и счастья. Им астрологи советуют искать родственную душу по интересам и склонностям, чтобы партнер мог оценить устремления Водолеев и поддержать их.

Ранее астрологи дали прогноз для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа 2019 года. Они выделили три знака Зодиака, которым звезды, по их словам, сулят везение.