Самые красивые и неприхотливые цветы для открытого грунта, которые можно посадить в конце весны - в материале УНИАН.

Пышная и цветущая клумба - обязательный атрибут для дачи или частного дома. Украинцы самостоятельно высаживают цветы, которые не требуют особых навыков садовода и неприхотливы в уходе. УНИАН расскажет, какие цветы сажают в мае-июне, чтобы они цвели все лето.

Ранее мы говорили о том, как сажать укроп в открытый грунт в мае 2022.

Какие цветы посадить во дворе частного дома

Нижеперечисленные варианты растений подойдут тем украинцам, которые не успели или не смогли высадить рассаду. Цветы, которые мы выбрали, подходят для посадки в открытый грунт.

Китайская астра

Для того, чтобы высадить однолетнюю астру в открытый грунт, засейте семенами грядку, сверху присыпьте почвой и полейте. Опытные садоводы рекомендуют накрывать засеянный участок пленкой до появления первых всходов. Когда появятся сеянцы с 4-5 настоящими листочками, их нужно проредить и наиболее крепкие пересадить на другой участок.

Бархатцы

Одни из самых популярных и любимых украинцам цветов, которые, кроме своего яркого и привлекательного внешнего вида, обладают еще одним полезным качеством - отпугивают нематод. Бархатцам подходит любая почва, даже глинистая, а ухаживать за ними долго не нужно - засейте в открытый грунт, полейте и ждите всходов.

Васильки

Такие цветы бывают не только синего цвета, но и белого, голубого или розового. Они размножаются самосевом, поэтому, единожды высадив семена в грядку, вы надолго забудете об обновлении клумбы. Для того, чтобы высадить васильки, достаточно посеять их в открытый грунт и полить. Растения не требуют влаги, поэтому цветут даже в засуху.

Виола (Анютины глазки)

Многие дачники высаживают эти цветы на рассаду, но их можно сажать и в открытый грунт. Главное - дождаться, пока почва хорошо прогреется, а до этого момента держать саженцы под пленкой. Анютины глазки требовательны - им нужно много свежего воздуха, регулярный полив и хорошее освещение. Именно поэтому кусты лучше высаживать на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Гладиолусы

Начало мая - оптимальное время для высаживания луковиц гладиолусов. Перед посадкой их нужно очистить от чешуек и полчаса выдержать в растворе марганца. Для таких цветов нужно выбрать солнечное место, выкопать лунку и посадить ростком вверх. Глубина должна быть равна трем диаметрам луковицы. В конце растение нужно присыпать землей и полить.

Лилейники

Цветы, похожие на водяные лилии, нужно успеть высадить в первой половине мая. Лилейники хорошо переносят тень, но лучше обеспечить им достаточное количество света. К почве растения не требовательны - благодаря своей мощной корневой системе они найдут себе нужную порцию влаги.

Гипсофилы

Красивое белое облако из цветов, которое растет кустарным способом. Гипсофила - полевое растение высотой в 80 см. Оптимальная схема посадки для такого цветка - 60х80 см. Это многолетник, поэтому, достаточно засеять клумбу один раз, чтобы на несколько лет забыть о флористике.

Иберис

Уникальное растение, у которого цветы в молодом возрасте имеют сиреневый оттенок, а по мере взросления культуры окрашиваются в белый. Иберис представляет собой невысокие кустики с "шариками" из цветов. После появления настоящих листочков всходы прореживают и рассаживают по схеме 40×40 см.

Космидиум

Однолетнее растение, которое можно без проблем высадить на клумбе. Если вы сделаете это в мае, то уже во второй половине лета получите пышный цветник. Высевают космидиум, заглубляя на 0,5 см в почву. Между растениями желательно выдерживать расстояние не менее 15 см.

Амарант

Эффектный цветок-однолетник, который точно вам понравится - он украсит сад ярко-красными и желтыми бутонами. Садовые амаранты обычно дорастают до 40-70 см в высоту. Высаживая такое растение, выдерживайте расстояние до 30 см или после первых всходов проредите грядку и пересадите более крепкие саженцы на отдельный участок.

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