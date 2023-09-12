Рассказываем, как проходит учебный год в Украине 2023-2024 и о чем важно говорить с детьми в этот период.

Учебный год 2023 Украина встретила нестандартно - во многих городах школьники остались на дистанционном обучении, некоторая часть из них перешла на офлайн обучение в школу, а в Харькове оборудована школа в метро. УНИАН выяснил, как вести себя родителям в этой ситуации и о чем говорить с детьми.

Какой формат обучения в Украине на данный момент - статистика

Многие родители до последнего не понимали, какое обучение будет с 1 сентября в Украине 2023. На данный момент стало понятно, что в нашей стране действуют три формата обучения:

очный;

дистанционный;

смешанный.

Первый вариант возможен, если школа оборудована надежным укрытием, способным вместить всех учащихся и учителей. Такими условиями могут похвастаться далеко не все города - в этом случае предпочтительней смешанный формат, когда теорию читают онлайн, а для практических занятий нужно прийти в учебное заведение.

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Минусы онлайн-обучения в школе - почему стоит выбрать очную форму

Психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая в комментарии УНИАН рассказала про плюсы офлайн обучения в школе и минусы онлайна, ведь "дистанционка" отнимает у детей гораздо больше сил.

Особенно младшим школьникам тяжело сосредотачиваться, тяжело все время удерживать внимание на экране. То есть, они и так новую информацию, новый вид деятельности будут воспринимать с осложнениями, а когда происходит онлайн-обучение, им это еще сложнее дается.

Кроме того, психолог отметила, что для того, чтобы младшие школьники могли учиться онлайн, рядом с ними должен быть взрослый, включающий и выключающий компьютер или планшет.

Не каждые родители могут присутствовать в данный момент с ребенком. Или помогать своему ребенку в том количестве, в котором ему действительно нужна эта помощь.

Так, психолог считает, что идея с офлайн-обучением достаточно хороша - в условиях войны выбирать особенно не приходится. Если мэр города предлагает какое-то решение, его стоит принять, тем более, что дети сами хотят учиться очно.

Они хотят живого контакта, им важно, чтобы был рядом какой-нибудь ученик, такой же человек, как и они. Им очень важно общение, им очень важно наличие прямого контакта с учителем, со средой. Поэтому даже если это будет в метро, для них это будет полезнее. И легче будет усваиваться информация.

Преимущество многообразия форматов обучения в том, что родители могут в любой момент перевести ребенка с одной формы на другую, если изменят свое мнение, а школа предоставит такую возможность.

Как заинтересовать ребенка ходить в школу - варианты

Если родители выбирают формат очного или смешанного обучения, а также посещения метрошколы (как в Харькове), психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая советует, как облегчить эмоциональное состояние ребенка в таких условиях. Она говорит, что ребенку можно дать с собой какую-то игрушку-талисман - так делают даже в детских садах, ведь пока игрушка "сидит" рядом с малышом, он быстрее адаптируется к новым условиям.

Это такой объект безопасности для них. Они могут наделять эту игрушку какими-то магическими свойствами. Что она, например, будет способствовать их большему пониманию обучения либо будет дарить им безопасность, либо будет оказывать им поддержку, либо будет давать им подсказки. Или поможет не чувствовать себя одинокими.

Также Голубицкая добавила, что родители могут наделить эту игрушку определенными качествами и рассказать ребенку, какие именно функции она может выполнять.

Это нужно обсудить с учителем младших классов, какая у них будет структура и что они предложат. Потому что если кто-то один придет с игрушкой-талисманом, а все остальные будут против, то может произойти конфликт из-за того, что другие дети также хотят такую игрушку, или этот ребенок может переживать какой-то буллинг из-за того, что он один пришел с талисманом.

Посоветоваться с учителем невероятно важно, потому что если разрывать процесс изнутри своими желаниями или своим видением ситуации - это может навредить ребенку. Ему сказали дома, что должно быть вот так, а он приходит учиться и там совсем другая структура. Поэтому какие-либо действия должны приниматься синхронно с учителем младших классов.

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу - советы родителям

Относительно того, что именно нужно говорить ребенку, чтобы он усердно учился, как объяснить весомость обучения, Голубицкая отметила, что война длится не первый год, поэтому дети уже составили какую-то картинку своего будущего. Если у ребенка истерика - не хочет идти в школу, то важно дома провести беседу на тему важности обучения даже в таких условиях.

Когда дети не готовы физически к обучению в школе, ни слова им не помогут. Потому что их мозг не готов удерживать внимание столько, сколько нужно, и обрабатывать информацию так, как нужно. Поэтому прежде всего должна быть пройдена эта диагностика, чтобы понять, способен ли ребенок переходить на такие новые уровни своего развития.

В этом поможет детский психолог, способный провести тестирование и определить степень готовности ребенка к обучению в том или ином формате. Родители, в свою очередь, не должны запугивать малыша фразами: "Не будешь учиться - не будет будущего", так как никто не знает, что их ждет в этом самом будущем.

Ни в коем случае не должно быть сформировано никаких систем "стимулов" вроде "будешь учиться – мы купим тебе шоколадку" или "будешь учиться – мы купим тебе планшет", или каких-либо других дополнительных рычагов воздействия.

Из-за такого подхода формируется очень нездоровая система ценностей. И не формируется обучающая мотивация. Учебная мотивация - это когда "я хожу в школу для того, чтобы учиться, познавать новое, узнавать больше об этом мире, о себе в этом мире, о том, как я могу занять место". А когда ребенка стимулируют, то получается, что он не является субъектом своего действия, а он является объектом, на который влияют, который куда-то толкают, заставляют что-то делать, и не спрашивают, хочет ли он, готов ли он, как она это видит, что она об этом слышала, что она об этом думает.

Также Голубицкая добавила, что младший школьник уже является личностью и с ним нужно разговаривать как с личностью, а не как с маленьким ребенком, которого ведут в садик.

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