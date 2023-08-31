В метро трижды в неделю будут обучаться более тысячи школьников.

На станциях метрополитена Харькова обустроили 60 классов для обучения школьников. Об этом сегодня в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Игорь Терехов.

"У нас обустроено 60 классов на станциях метрополитена", - сказал он.

По его информации, там трижды в неделю будут обучаться более тысячи школьников.

Видео дня

Как рассказал Терехов, в классах обустроили системы рекуперации воздуха, шумоизоляцию, освещение и туалетные комнаты. К станциям метро детей будет подвозить школьный автобус в сопровождении полиции. Он будет забирать учеников возле школ. Также таких детей планируют бесплатно кормить.

Мэр отметил, что обустройство новых классов в метро продолжится.

"Надеюсь, что с каждым месяцем количество учеников в такой метрошколе будет расти", - отметил Терехов.

По его словам, параллельно с этим процессом будут продолжаться работы по строительству бомбоубежищ в школах, которые будут соответствовать обновленным государственным строительным нормам.

Харьковское ноу-хау - обучение школьников в метро

С начала полномасштабного вторжения России обучение в учебных заведениях Харьковской области проводилось дистанционно.

7 июля этого года Совет обороны области принял решение о возобновлении традиционного офлайн обучения в заведениях, где есть бомбоубежища, соответствующие стандартам.

В Харькове большинство школ начнут учебный год в дистанционном режиме, поскольку там отсутствуют необходимые укрытия.

Для того, чтобы дети все же могли обучаться очно, особенно это касается учеников младших классов, городские власти решили обустроить классы в метрополитене.

Вас также могут заинтересовать новости: